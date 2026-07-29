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Человек погиб и 14 мирных жителей ДНР пострадали в среду от атак дронов

Человек погиб и 14 мирных жителей ДНР пострадали в среду от атак дронов - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Человек погиб и 14 мирных жителей ДНР пострадали в среду от атак дронов

Один человек погиб, еще 14 мирных жителей ДНР пострадали в среду из-за атак ударных БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T22:56

2026-07-29T22:56

2026-07-29T22:56

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще 14 мирных жителей ДНР пострадали в среду из-за атак ударных БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.Глава региона уточнил, что при атаке на автомобиль в поселке Луганское погиб мужчина. Также на автодороге Луганск - Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжело ранены две женщины, ранения средней степени тяжести получили три женщины и три мужчины. Кроме того, пострадали еще две женщины.Подчеркивается, что при атаке на автомобиль в Светлодарске пострадали мужчина и женщина. Еще один мужчина ранен в Центрально-Городском районе Горловки. Также в Волновахском муниципальном округе пострадал мужчина."Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления", - добавил Пушилин.Он отметил, что зафиксированы повреждения в городских округах Горловка, Дебальцево, Торез, Харцызск, Амвросиевском и Волновахском муниципальных округах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости