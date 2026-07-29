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Беспилотная стража и штурмовики: работа в связке в зоне СВО
Беспилотная стража и штурмовики: работа в связке в зоне СВО - РИА Новости Крым, 29.07.2026
Беспилотная стража и штурмовики: работа в связке в зоне СВО
Подразделения войск беспилотных систем ведут круглосуточную боевую работу по уничтожению ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 29.07.2026
2026-07-29T18:45
2026-07-29T18:45
2026-07-29T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем ведут круглосуточную боевую работу по уничтожению ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России."Выполняя задачи в тесном взаимодействии со штурмовыми группами, операторы FPV-дронов обеспечивают контроль над обстановкой, ведя непрерывную воздушную разведку на переднем крае и в ближайшей глубине обороны противника", – рассказали в оборонном ведомстве.Уточняется, что задачи выполняет беспилотная стража 108-го гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Она фиксирует активность противника и направляет по цели ударные FPV-дроны и квадрокоптеры со сбросовыми системами.По данным ведомства, в ходе зачистки населенных пунктов дроны висят над кварталами, координируя действия личного состава при продвижении от дома к дому. Это позволяет пехоте максимально безопасно перемещаться между строениями, своевременно вскрывать огневые точки противника и корректировать огонь для их дальнейшего уничтожения в ходе стрелкового боя, минимизируя риски для личного состава."Слаженная работа расчета БПЛА и штурмовых групп в единой тактической связке показывает высокую эффективность разведывательно-огневых контуров ВДВ, не оставляя противнику шансов ни на передвижение, ни на оборону", – добавили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражен порт в Николаеве и сухогрузы с вооружением для ВСУВС РФ атаковали порт в Николаеве и ударили по сухогрузу возле ОдессыСводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки
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беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, вооруженные силы россии, новости сво, видео, министерство обороны рф
Беспилотная стража и штурмовики: работа в связке в зоне СВО
Войска беспилотных систем РФ работают в связке со штурмовиками - видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем ведут круглосуточную боевую работу по уничтожению ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Выполняя задачи в тесном взаимодействии со штурмовыми группами, операторы FPV-дронов обеспечивают контроль над обстановкой, ведя непрерывную воздушную разведку на переднем крае и в ближайшей глубине обороны противника", – рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что задачи выполняет беспилотная стража 108-го гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Она фиксирует активность противника и направляет по цели ударные FPV-дроны и квадрокоптеры со сбросовыми системами.
"Круг задач подразделения не ограничивается лишь поражением статичных целей. В режиме реального времени десантники ведут непрерывный мониторинг местности для поддержки своих штурмовых подразделений. Операторы БПЛА контролируют передвижение штурмовых групп ВДВ, корректируют их маршруты и предупреждают о возможных засадах", – подчеркнули в министерстве.
По данным ведомства, в ходе зачистки населенных пунктов дроны висят над кварталами, координируя действия личного состава при продвижении от дома к дому. Это позволяет пехоте максимально безопасно перемещаться между строениями, своевременно вскрывать огневые точки противника и корректировать огонь для их дальнейшего уничтожения в ходе стрелкового боя, минимизируя риски для личного состава.
"Слаженная работа расчета БПЛА и штурмовых групп в единой тактической связке показывает высокую эффективность разведывательно-огневых контуров ВДВ, не оставляя противнику шансов ни на передвижение, ни на оборону", – добавили в Минобороны РФ.
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