https://crimea.ria.ru/20260729/bespilotnaya-strazha-i-shturmoviki-rabota-v-svyazke-v-zone-svo-1158067047.html

Беспилотная стража и штурмовики: работа в связке в зоне СВО

Беспилотная стража и штурмовики: работа в связке в зоне СВО - РИА Новости Крым, 29.07.2026

Беспилотная стража и штурмовики: работа в связке в зоне СВО

Подразделения войск беспилотных систем ведут круглосуточную боевую работу по уничтожению ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 29.07.2026

2026-07-29T18:45

2026-07-29T18:45

2026-07-29T18:45

беспилотник (бпла, дрон)

беспилотные войска

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем ведут круглосуточную боевую работу по уничтожению ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России."Выполняя задачи в тесном взаимодействии со штурмовыми группами, операторы FPV-дронов обеспечивают контроль над обстановкой, ведя непрерывную воздушную разведку на переднем крае и в ближайшей глубине обороны противника", – рассказали в оборонном ведомстве.Уточняется, что задачи выполняет беспилотная стража 108-го гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Она фиксирует активность противника и направляет по цели ударные FPV-дроны и квадрокоптеры со сбросовыми системами.По данным ведомства, в ходе зачистки населенных пунктов дроны висят над кварталами, координируя действия личного состава при продвижении от дома к дому. Это позволяет пехоте максимально безопасно перемещаться между строениями, своевременно вскрывать огневые точки противника и корректировать огонь для их дальнейшего уничтожения в ходе стрелкового боя, минимизируя риски для личного состава."Слаженная работа расчета БПЛА и штурмовых групп в единой тактической связке показывает высокую эффективность разведывательно-огневых контуров ВДВ, не оставляя противнику шансов ни на передвижение, ни на оборону", – добавили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражен порт в Николаеве и сухогрузы с вооружением для ВСУВС РФ атаковали порт в Николаеве и ударили по сухогрузу возле ОдессыСводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, вооруженные силы россии, новости сво, видео, министерство обороны рф