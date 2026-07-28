https://crimea.ria.ru/20260728/zelenskiy-vstretilsya-s-trampom-v-belom-dome--chto-obsudili-1158058514.html
Зеленский встретился с Трампом в Белом доме – что обсудили
Зеленский встретился с Трампом в Белом доме – что обсудили - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Зеленский встретился с Трампом в Белом доме – что обсудили
Глава киевского режима Владимир Зеленский сегодня в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об итогах встречи Зеленский написал в своем... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T19:01
2026-07-28T19:01
2026-07-28T19:01
новости
владимир зеленский
дональд трамп
сша
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141678516_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c07ccf9fe51647df05394a955a9ba2b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский сегодня в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об итогах встречи Зеленский написал в своем Telegram-канале.По его словам, в ходе его визита в Белый дом обсуждались лицензии на производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".В посте он дважды поблагодарил Трампа, а также выразил соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма*, который "был настоящим другом Украины".Ранее глава киевского режима заявил, что встреча по украинскому урегулированию в трехстороннем формате с участием представителей России и США может состояться до осени.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал главную задачу руководства ВСУЗеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в БританииЗеленский признал утрату морских портов на Украине
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141678516_68:0:980:684_1920x0_80_0_0_cc73abf8e5e8a119871f85c249e5a64d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, владимир зеленский, дональд трамп, сша, политика
Зеленский встретился с Трампом в Белом доме – что обсудили
Зеленский встретился с Трампом в Белом доме
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский сегодня в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об итогах встречи Зеленский написал в своем Telegram-канале.
"Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы достичь мира", – сообщил Зеленский.
По его словам, в ходе его визита в Белый дом обсуждались лицензии на производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".
"Также говорили о дипломатии – важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали их дальнейшей коммуникации", – написал Зеленский.
В посте он дважды поблагодарил Трампа, а также выразил соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма*, который "был настоящим другом Украины".
Ранее г
лава киевского режима заявил,
что встреча по украинскому урегулированию в трехстороннем формате с участием представителей России и США может состояться до осени.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: