https://crimea.ria.ru/20260728/zelenskiy-vstretilsya-s-trampom-v-belom-dome--chto-obsudili-1158058514.html

Зеленский встретился с Трампом в Белом доме – что обсудили

Зеленский встретился с Трампом в Белом доме – что обсудили - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Зеленский встретился с Трампом в Белом доме – что обсудили

Глава киевского режима Владимир Зеленский сегодня в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об итогах встречи Зеленский написал в своем... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T19:01

2026-07-28T19:01

2026-07-28T19:01

новости

владимир зеленский

дональд трамп

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский сегодня в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об итогах встречи Зеленский написал в своем Telegram-канале.По его словам, в ходе его визита в Белый дом обсуждались лицензии на производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".В посте он дважды поблагодарил Трампа, а также выразил соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма*, который "был настоящим другом Украины".Ранее глава киевского режима заявил, что встреча по украинскому урегулированию в трехстороннем формате с участием представителей России и США может состояться до осени.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал главную задачу руководства ВСУЗеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в БританииЗеленский признал утрату морских портов на Украине

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир зеленский, дональд трамп, сша, политика