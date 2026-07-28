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Зеленский встретился с Трампом в Белом доме – что обсудили - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Зеленский встретился с Трампом в Белом доме – что обсудили
Зеленский встретился с Трампом в Белом доме – что обсудили - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Зеленский встретился с Трампом в Белом доме – что обсудили
Глава киевского режима Владимир Зеленский сегодня в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об итогах встречи Зеленский написал в своем... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T19:01
2026-07-28T19:01
новости
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дональд трамп
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский сегодня в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об итогах встречи Зеленский написал в своем Telegram-канале.По его словам, в ходе его визита в Белый дом обсуждались лицензии на производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".В посте он дважды поблагодарил Трампа, а также выразил соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма*, который "был настоящим другом Украины".Ранее глава киевского режима заявил, что встреча по украинскому урегулированию в трехстороннем формате с участием представителей России и США может состояться до осени.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал главную задачу руководства ВСУЗеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в БританииЗеленский признал утрату морских портов на Украине
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РИА Новости Крым
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новости, владимир зеленский, дональд трамп, сша, политика
Зеленский встретился с Трампом в Белом доме – что обсудили

Зеленский встретился с Трампом в Белом доме

19:01 28.07.2026
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп с Владимиром Зеленским
Дональд Трамп с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский сегодня в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об итогах встречи Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы достичь мира", – сообщил Зеленский.

По его словам, в ходе его визита в Белый дом обсуждались лицензии на производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".
"Также говорили о дипломатии – важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали их дальнейшей коммуникации", – написал Зеленский.
В посте он дважды поблагодарил Трампа, а также выразил соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма*, который "был настоящим другом Украины".
Ранее глава киевского режима заявил, что встреча по украинскому урегулированию в трехстороннем формате с участием представителей России и США может состояться до осени.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
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