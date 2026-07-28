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Заседание комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ: что известно о мобилизации - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Заседание комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ: что известно о мобилизации
Заседание комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ: что известно о мобилизации - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Заседание комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ: что известно о мобилизации
В мобилизации в России нет никакой необходимости, любая иная информация является вбросом врага для дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил зампред... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T22:05
2026-07-28T22:24
новости
россия
армия и флот
совет безопасности россии
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В мобилизации в России нет никакой необходимости, любая иная информация является вбросом врага для дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ.Попытки врага распространять информацию о том, что в стране готовится мобилизация он назвал лживой провокацией и частью пропаганды в преддверии выборов. Так враг пытается дестабилизировать обстановку внутри РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли новая волна мобилизации в РоссииВ Севастополе увеличили выплаты для новых контрактников МинобороныВ Крыму бойцы СВО смогут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса
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новости, россия, армия и флот, совет безопасности россии , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, дмитрий медведев
Материал дополняется
Заседание комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ: что известно о мобилизации

В мобилизации в России нет необходимости – заседание комиссии по комплектованию ВС РФ

22:05 28.07.2026 (обновлено: 22:24 28.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенкомат
Военкомат - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В мобилизации в России нет никакой необходимости, любая иная информация является вбросом врага для дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ.
"Еще раз специально подчеркну: в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому. А своих граждан они отлавливают, бьют и бросают в автобусы. Вот с чем это все связано", – заявил Медведев.
Попытки врага распространять информацию о том, что в стране готовится мобилизация он назвал лживой провокацией и частью пропаганды в преддверии выборов. Так враг пытается дестабилизировать обстановку внутри РФ.

"Это проявляется в разных моментах. Ну вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждане агитируют подписать контракт с вооружёнными Силами с такой формулировкой: "Не жди мобилизации, иди служить за деньги". Наши же граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, настоящие патриоты. Люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага и готовы сделать все ради победы России в специальной военной операции", – заявил зампред Совбеза РФ.

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