https://crimea.ria.ru/20260728/zasedanie-komissii-po-komplektovaniyu-vooruzhennykh-sil-rf-chto-izvestno-o-mobilizatsii-1158061062.html

Заседание комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ: что известно о мобилизации

Заседание комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ: что известно о мобилизации - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Заседание комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ: что известно о мобилизации

В мобилизации в России нет никакой необходимости, любая иная информация является вбросом врага для дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил зампред... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T22:05

2026-07-28T22:05

2026-07-28T22:24

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министерство обороны рф

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В мобилизации в России нет никакой необходимости, любая иная информация является вбросом врага для дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ.Попытки врага распространять информацию о том, что в стране готовится мобилизация он назвал лживой провокацией и частью пропаганды в преддверии выборов. Так враг пытается дестабилизировать обстановку внутри РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли новая волна мобилизации в РоссииВ Севастополе увеличили выплаты для новых контрактников МинобороныВ Крыму бойцы СВО смогут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, армия и флот, совет безопасности россии , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, дмитрий медведев