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Заседание комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ: что известно о мобилизации
В мобилизации в России нет необходимости – заседание комиссии по комплектованию ВС РФ
22:05 28.07.2026 (обновлено: 22:24 28.07.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенкомат
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В мобилизации в России нет никакой необходимости, любая иная информация является вбросом врага для дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ.
"Еще раз специально подчеркну: в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому. А своих граждан они отлавливают, бьют и бросают в автобусы. Вот с чем это все связано", – заявил Медведев.
Попытки врага распространять информацию о том, что в стране готовится мобилизация он назвал лживой провокацией и частью пропаганды в преддверии выборов. Так враг пытается дестабилизировать обстановку внутри РФ.
"Это проявляется в разных моментах. Ну вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждане агитируют подписать контракт с вооружёнными Силами с такой формулировкой: "Не жди мобилизации, иди служить за деньги". Наши же граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, настоящие патриоты. Люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага и готовы сделать все ради победы России в специальной военной операции", – заявил зампред Совбеза РФ.
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