https://crimea.ria.ru/20260728/za-nedelyu-moshenniki-vymanili-u-krymchan-29-millionov-rubley-1158037744.html

За неделю мошенники выманили у крымчан 29 миллионов рублей

За неделю мошенники выманили у крымчан 29 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 28.07.2026

За неделю мошенники выманили у крымчан 29 миллионов рублей

За неделю аферисты выманили у 36 жителей Крыма 29 млн рублей. Об этом сообщили в республиканской полиции. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T21:37

2026-07-28T21:37

2026-07-28T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. За неделю аферисты выманили у 36 жителей Крыма 29 млн рублей. Об этом сообщили в республиканской полиции.Пятеро жителей крымского полуострова поверили незнакомцам, позвонившим им по телефону, и лишились около 16,5 миллионов рублей. Наибольшую сумму – 11 миллионов рублей – по данной схеме потеряла 77-летняя жительница Ялты, которой в мессенджере позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что все имеющиеся сбережения в срочном порядке необходимо задекларировать и подтвердить законность их нахождения, иначе женщину ждет уголовная ответственность.Также четверым крымчанам – из Керчи, Джанкоя и Красногвардейского района – в мессенджерах написали "знакомые", "друзья" и "родственники" с просьбами займа денежных средств.Кроме того, двое жителей Феодосии лишились своих сбережений после установки сторонних VPN-приложений.Ранее правоохранители за неделю в Крыму выявили 38 фактов дистанционного мошенничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы "по дешевке" – что нужно знатьВ правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничествомВ погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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