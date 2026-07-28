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За неделю мошенники выманили у крымчан 29 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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За неделю мошенники выманили у крымчан 29 миллионов рублей
За неделю мошенники выманили у крымчан 29 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 28.07.2026
За неделю мошенники выманили у крымчан 29 миллионов рублей
За неделю аферисты выманили у 36 жителей Крыма 29 млн рублей. Об этом сообщили в республиканской полиции. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T21:37
2026-07-28T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. За неделю аферисты выманили у 36 жителей Крыма 29 млн рублей. Об этом сообщили в республиканской полиции.Пятеро жителей крымского полуострова поверили незнакомцам, позвонившим им по телефону, и лишились около 16,5 миллионов рублей. Наибольшую сумму – 11 миллионов рублей – по данной схеме потеряла 77-летняя жительница Ялты, которой в мессенджере позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что все имеющиеся сбережения в срочном порядке необходимо задекларировать и подтвердить законность их нахождения, иначе женщину ждет уголовная ответственность.Также четверым крымчанам – из Керчи, Джанкоя и Красногвардейского района – в мессенджерах написали "знакомые", "друзья" и "родственники" с просьбами займа денежных средств.Кроме того, двое жителей Феодосии лишились своих сбережений после установки сторонних VPN-приложений.Ранее правоохранители за неделю в Крыму выявили 38 фактов дистанционного мошенничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы "по дешевке" – что нужно знатьВ правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничествомВ погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, мошенничество, мвд по республике крым, кибербезопасность, киберпреступность
За неделю мошенники выманили у крымчан 29 миллионов рублей

Мошенники обманули жителей Крыма на 29 миллионов рублей за неделю

21:37 28.07.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. За неделю аферисты выманили у 36 жителей Крыма 29 млн рублей. Об этом сообщили в республиканской полиции.

"В Крыму в период с 20 по 26 июля 36 граждан поверили дистанционным мошенникам и потеряли более 29 миллионов рублей. Основными схемами аферистов стали: декларация и займ денежных средств, установка сторонних приложений", – рассказали в МВД.

Пятеро жителей крымского полуострова поверили незнакомцам, позвонившим им по телефону, и лишились около 16,5 миллионов рублей. Наибольшую сумму – 11 миллионов рублей – по данной схеме потеряла 77-летняя жительница Ялты, которой в мессенджере позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что все имеющиеся сбережения в срочном порядке необходимо задекларировать и подтвердить законность их нахождения, иначе женщину ждет уголовная ответственность.
Также четверым крымчанам – из Керчи, Джанкоя и Красногвардейского района – в мессенджерах написали "знакомые", "друзья" и "родственники" с просьбами займа денежных средств.
Кроме того, двое жителей Феодосии лишились своих сбережений после установки сторонних VPN-приложений.
Ранее правоохранители за неделю в Крыму выявили 38 фактов дистанционного мошенничества.
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