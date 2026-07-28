https://crimea.ria.ru/20260728/wildberries-i-ozon-vypolnili-ryad-trebovaniy-fas-chto-izmenitsya-1158060260.html

Wildberries и Ozon выполнили ряд требований ФАС: что изменится

Wildberries и Ozon выполнили ряд требований ФАС: что изменится - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Wildberries и Ozon выполнили ряд требований ФАС: что изменится

Компании Wildberries и Ozon выполнили несколько требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В частности, они отменили привязку тарифов на логистику к... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T20:23

2026-07-28T20:23

2026-07-28T20:23

маркетплейс

новости

россия

фас (федеральная антимонопольная служба)

wildberries

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Компании Wildberries и Ozon выполнили несколько требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В частности, они отменили привязку тарифов на логистику к цене товара. Об этом сообщили в ФАС России.Также организации синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары. Предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не должен превышать 30 календарных дней с момента реализации товара.Кроме того, Ozon с 31 июля изменит обозначение в карточке товара: вместо "Оригинал" будет отображаться "Бренд проверен". Это соответствует принимаемым площадкой действиям по проверке оригинальности товара.Ведомство также сообщает, что вопрос ограничения комиссий маркетплейсов в настоящее время прорабатывается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по маркетплейсам обостряет в российском обществе запрос на ужесточение атак по УкраинеWildberries начал первые выплаты после атаки на свои складыВ России ужесточат ответственность за введение в заблуждение потребителей

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маркетплейс, новости, россия, фас (федеральная антимонопольная служба), wildberries