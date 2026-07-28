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Wildberries и Ozon выполнили ряд требований ФАС: что изменится
Wildberries и Ozon выполнили ряд требований ФАС: что изменится - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Wildberries и Ozon выполнили ряд требований ФАС: что изменится
Компании Wildberries и Ozon выполнили несколько требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В частности, они отменили привязку тарифов на логистику к... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T20:23
2026-07-28T20:23
2026-07-28T20:23
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фас (федеральная антимонопольная служба)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Компании Wildberries и Ozon выполнили несколько требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В частности, они отменили привязку тарифов на логистику к цене товара. Об этом сообщили в ФАС России.Также организации синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары. Предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не должен превышать 30 календарных дней с момента реализации товара.Кроме того, Ozon с 31 июля изменит обозначение в карточке товара: вместо "Оригинал" будет отображаться "Бренд проверен". Это соответствует принимаемым площадкой действиям по проверке оригинальности товара.Ведомство также сообщает, что вопрос ограничения комиссий маркетплейсов в настоящее время прорабатывается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по маркетплейсам обостряет в российском обществе запрос на ужесточение атак по УкраинеWildberries начал первые выплаты после атаки на свои складыВ России ужесточат ответственность за введение в заблуждение потребителей
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маркетплейс, новости, россия, фас (федеральная антимонопольная служба), wildberries
Wildberries и Ozon выполнили ряд требований ФАС: что изменится
Wildberries и Ozon по требованию ФАС отменили привязку стоимости логистики к цене товара
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Компании Wildberries и Ozon выполнили несколько требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В частности, они отменили привязку тарифов на логистику к цене товара. Об этом сообщили в ФАС России.
"Для продавцов это означает прозрачную и предсказуемую стоимость доставки, которая не зависит от ценообразования на товар. Для потребителей - отсутствие дополнительной нагрузки на конечную стоимость продукции", – пояснили в антимонопольном ведомстве.
Также организации синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары. Предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не должен превышать 30 календарных дней с момента реализации товара.
Кроме того, Ozon с 31 июля изменит обозначение в карточке товара: вместо "Оригинал" будет отображаться "Бренд проверен". Это соответствует принимаемым площадкой действиям по проверке оригинальности товара.
Ведомство также сообщает, что вопрос ограничения комиссий маркетплейсов в настоящее время прорабатывается.
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