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ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области: ранены 7 человек
ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области: ранены 7 человек - РИА Новости Крым, 28.07.2026
ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области: ранены 7 человек
Семь человек получили ранения в результате удара беспилотника по предприятию в Белгородской области, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T10:57
2026-07-28T10:57
2026-07-28T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения в результате удара беспилотника по предприятию в Белгородской области, сообщает оперштаб региона.Одна женщина с акубаротравмой после оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение.В результате детонации загорелось здание цеха, добавили в оперштабе.Кроме того, в поселке Маслова Пристань дрон атаковал грузовой автомобиль. Бойцы самообороны доставили мужчину с осколочным ранением бедра в Шебекинскую больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино - 19 раненыхОт обстрелов ВСУ за неделю пострадали 500 россиянВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, атаки всу, происшествия, новости сво, взрыв, пожар
ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области: ранены 7 человек
ВСУ атаковали предприятие в Белгородской области – семь человек получили ранения