https://crimea.ria.ru/20260728/vsu-udarili-po-predpriyatiyu-v-belgorodskoy-oblasti-raneny-7-chelovek-1158039366.html

ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области: ранены 7 человек

ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области: ранены 7 человек - РИА Новости Крым, 28.07.2026

ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области: ранены 7 человек

Семь человек получили ранения в результате удара беспилотника по предприятию в Белгородской области, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T10:57

2026-07-28T10:57

2026-07-28T10:57

обстрелы белгородской области

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения в результате удара беспилотника по предприятию в Белгородской области, сообщает оперштаб региона.Одна женщина с акубаротравмой после оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение.В результате детонации загорелось здание цеха, добавили в оперштабе.Кроме того, в поселке Маслова Пристань дрон атаковал грузовой автомобиль. Бойцы самообороны доставили мужчину с осколочным ранением бедра в Шебекинскую больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино - 19 раненыхОт обстрелов ВСУ за неделю пострадали 500 россиянВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек

белгородская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, атаки всу, происшествия, новости сво, взрыв, пожар