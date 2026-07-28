https://crimea.ria.ru/20260728/vsu-udarili-dronom-po-avtobusu-v-shebekino---19-ranenykh-1158036906.html

ВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино - 19 раненых

ВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино - 19 раненых - РИА Новости Крым, 28.07.2026

ВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино - 19 раненых

19 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекино. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T09:55

2026-07-28T09:55

2026-07-28T09:58

шебекино (город в белгородской области)

атаки всу

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автобус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. 19 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекино. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.Восемнадцать пострадавших оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Пятнадцать человек получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии. После оказания помощи пострадавших перевезут в больницы Белгорода. В результате атаки повреждены автобус, грузовой автомобиль, осколками посечена легковушка.20 июля пять человек погибли и 27 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино.18 июля один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области.12 июля ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, ранены два человека.В ночь на 11 июля в Запорожской области атакованы автобусы для перевозки гражданского населения. 8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 500 россиянМосква и область под атакой беспилотников - что известноВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек

шебекино (город в белгородской области)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шебекино (город в белгородской области), атаки всу, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, александр шуваев, автобус