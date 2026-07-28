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Врач назвала самый опасный из гепатитов
Врач назвала самый опасный из гепатитов - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Врач назвала самый опасный из гепатитов
Наиболее опасный из всех форм гепатитов – это гепатит B с дельта-агентом. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила председатель комиссии... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T08:49
2026-07-28T08:49
2026-07-28T08:49
здоровье
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гепатит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Наиболее опасный из всех форм гепатитов – это гепатит B с дельта-агентом. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила председатель комиссии Министерства здравоохранения РК по рассмотрению вопросов организации медицинской помощи больным с хроническими вирусными гепатитами В и С, циррозом печени вирусной этиологии Наталья Рымаренко.Она отметила, что ранее врачи самым опасным называли гепатит C, потому что он самый частый.При этом, чтобы лечить такой сложный и смертельный гепатит, в Крым специально приезжают люди из других регионов страны, потому что здесь он успешно поддается лечению благодаря специальным программам.Наталья Рымаренко уточнила, что все гепатиты подразделяются на острые (А, Е) и хронические. Первые передаются пищевым путем и протекают быстро, обычно заканчиваются выздоровлением."Вторая группа — хронические вирусные гепатиты, которая представляет опасность, потому что хронический вирусный гепатит B и C приводят к развитию цирроза печени и рака печени. Хронические вирусные гепатиты, В и C в основном, передаются через повреждение кожных и слизистых покровов", – разъяснила специалист.Получить их возможно при маникюре, педикюре, косметологических процедурах и в медицинских учреждениях."Около 10% заражений — в медицинских учреждения, когда используется многоразовый инструментарий, когда делают фиброгастроскопию, колоноскопию, лапароскопические операции, стоматологических процедурах", - уточнила Рымаренко.От гепатита В с начала 2000-х годов еще в первые дни жизни ребенка в роддоме делают прививку. Те, кто родился раньше, подвергаются риску, если в своей поликлинике не получат такую прививку уже во взрослом возрасте. При этом гепатит С излечивается быстрее, но прививок от него не существует, и в группе риска по гепатиту С абсолютно все население мира.Чтобы защититься от гепатита С, доктора рекомендуют регулярно делать скрининг на его наличие в крови.Доктор отметила, что обязательное обследование по гепатиту C введено в объем исследований при диспансеризации. Таким образом достигается ранее выявление опасного вируса и полное излечение пациентов без последствий и побочных эффектов. Так же анализы на гепатиты В и С обязательны при санаторно-курортном лечении, госпитализациях, оформлении опеки, усыновления и в некоторых других случаях.Как сообщалось,в Крыму ежегодно терапию от гепатита за счет государства получают около двух тысяч человек. Пациенты могут получать лечение как в 11 дневных стационарах на территории Крыма, так и амбулаторно. Но все они лечатся бесплатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФКакие инфекции туристы чаще всего привозят из-за границыДиспансеризация в Крыму: как пройти и что важно знать
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здоровье, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, гепатит, крым
Врач назвала самый опасный из гепатитов
10% больных заражаются гепатитами В и С в медучреждениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Наиболее опасный из всех форм гепатитов – это гепатит B с дельта-агентом. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила председатель комиссии Министерства здравоохранения РК по рассмотрению вопросов организации медицинской помощи больным с хроническими вирусными гепатитами В и С, циррозом печени вирусной этиологии Наталья Рымаренко.
Она отметила, что ранее врачи самым опасным называли гепатит C, потому что он самый частый.
"Но гепатит B с дельта-агентом очень агрессивен, при нем цирроз печени развивается за два-три года. Заразиться вирусом гепатита Дельта можно только имея вирус гепатита B. В Крыму таких больных около ста", - назвала статистику Рымаренко.
При этом, чтобы лечить такой сложный и смертельный гепатит, в Крым специально приезжают люди из других регионов страны, потому что здесь он успешно поддается лечению благодаря специальным программам.
Наталья Рымаренко уточнила, что все гепатиты подразделяются на острые (А, Е) и хронические. Первые передаются пищевым путем и протекают быстро, обычно заканчиваются выздоровлением.
"Вторая группа — хронические вирусные гепатиты, которая представляет опасность, потому что хронический вирусный гепатит B и C приводят к развитию цирроза печени и рака печени. Хронические вирусные гепатиты, В и C в основном, передаются через повреждение кожных и слизистых покровов", – разъяснила специалист.
Получить их возможно при маникюре, педикюре, косметологических процедурах и в медицинских учреждениях.
"Около 10% заражений — в медицинских учреждения, когда используется многоразовый инструментарий, когда делают фиброгастроскопию, колоноскопию, лапароскопические операции, стоматологических процедурах", - уточнила Рымаренко.
От гепатита В с начала 2000-х годов еще в первые дни жизни ребенка в роддоме делают прививку. Те, кто родился раньше, подвергаются риску, если в своей поликлинике не получат такую прививку уже во взрослом возрасте. При этом гепатит С излечивается быстрее, но прививок от него не существует, и в группе риска по гепатиту С абсолютно все население мира.
Чтобы защититься от гепатита С, доктора рекомендуют регулярно делать скрининг на его наличие в крови.
"Сейчас достаточно много пациентов, которые обращаются с гастроэнтерологической патологией. Когда человек приходит с жалобами на какой-то дискомфорт в подреберье с правой стороны, там, где расположена печень, тогда мы начинаем задумываться над тем, чтобы провести исследование и исключить возможность заражения этими гепатитами. Хотя само заболевание - гепатиты B и C - особых жалоб не дают. Они выявляется случайно", - предостерегла в свою очередь врач-инфекционист Симферопольской центральной районной клинической больницы Елена Сафина.
Доктор отметила, что обязательное обследование по гепатиту C введено в объем исследований при диспансеризации. Таким образом достигается ранее выявление опасного вируса и полное излечение пациентов без последствий и побочных эффектов. Так же анализы на гепатиты В и С обязательны при санаторно-курортном лечении, госпитализациях, оформлении опеки, усыновления и в некоторых других случаях.
Как сообщалось,в Крыму ежегодно терапию от гепатита за счет государства получают около двух тысяч человек. Пациенты могут получать лечение как в 11 дневных стационарах на территории Крыма, так и амбулаторно. Но все они лечатся бесплатно.
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