https://crimea.ria.ru/20260728/vo-vtornik-v-krymu-prolyutsya-grozovye-dozhdi-1158023981.html

Во вторник в Крыму прольются грозовые дожди

Во вторник в Крыму прольются грозовые дожди - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Во вторник в Крыму прольются грозовые дожди

Холодный атмосферный фронт во вторник принесет в Крым грозы и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T00:01

2026-07-28T00:01

2026-07-28T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Холодный атмосферный фронт во вторник принесет в Крым грозы и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный 4-9 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с, утром 10-15 м/с, во второй половине дня северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +27...29.Дожди и грозы ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +20...22, днем потеплеет до +30 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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