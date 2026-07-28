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Во вторник в Крыму прольются грозовые дожди
Во вторник в Крыму прольются грозовые дожди - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Во вторник в Крыму прольются грозовые дожди
Холодный атмосферный фронт во вторник принесет в Крым грозы и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T00:01
2026-07-28T00:01
2026-07-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Холодный атмосферный фронт во вторник принесет в Крым грозы и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный 4-9 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с, утром 10-15 м/с, во второй половине дня северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +27...29.Дожди и грозы ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +20...22, днем потеплеет до +30 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Во вторник в Крыму прольются грозовые дожди
В Крыму во вторник ожидаются грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Холодный атмосферный фронт во вторник принесет в Крым грозы и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью без осадков, днем местами пройдут дожди с грозами. Ветер ночью южный 4-9 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +22; днем +26…31, в горах +19…23", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный 4-9 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с, утром 10-15 м/с, во второй половине дня северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +27...29.
Дожди и грозы ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +20...22, днем потеплеет до +30 градусов.
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