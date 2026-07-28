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Власти Ирака уличили Украину в причастности к атакам на объекты в стране
Власти Ирака уличили Украину в причастности к атакам на объекты в стране - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Власти Ирака уличили Украину в причастности к атакам на объекты в стране
В Ираке задержали действовавших в интересах Украины боевиков, причастных к атакам на объекты внутри страны. Об этом заявил советник премьер-министра... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T13:05
2026-07-28T13:05
2026-07-28T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Ираке задержали действовавших в интересах Украины боевиков, причастных к атакам на объекты внутри страны. Об этом заявил советник премьер-министра ближневосточной страны по национальной безопасности Касем аль-Абуди в эфире телеканала Dijlah TV.Какие именно объекты были атакованы боевиками, советник премьера не уточнил.По словам аль-Абуди, расследование инцидентов с обстрелами требует крайне тщательного подхода. Официальный Киев заявление иракской стороны пока не комментировал.Ранее замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявлял, что киевский режим тесно сотрудничает с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, в том числе в подготовке боевиков для борьбы против законных правительств, особенно в Африке. Дипломат также отметил, что поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает террористическим формированиям в ряде стран Африки и на Ближнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Власти Ирака уличили Украину в причастности к атакам на объекты в стране
Власти Ирака заявили о причастности Украины к атакам на объекты в стране
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Ираке задержали действовавших в интересах Украины боевиков, причастных к атакам на объекты внутри страны. Об этом заявил советник премьер-министра ближневосточной страны по национальной безопасности Касем аль-Абуди в эфире телеканала Dijlah TV.
"Одна из наших разведывательных групп, занимающихся анализов разведданных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины", - цитирует иракского чиновника РИА Новости.
Какие именно объекты были атакованы боевиками, советник премьера не уточнил.
По словам аль-Абуди, расследование инцидентов с обстрелами требует крайне тщательного подхода.
Официальный Киев заявление иракской стороны пока не комментировал.
Ранее замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявлял
, что киевский режим тесно сотрудничает с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, в том числе в подготовке боевиков для борьбы против законных правительств, особенно в Африке. Дипломат также отметил, что поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает террористическим формированиям в ряде стран Африки и на Ближнем Востоке.
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