https://crimea.ria.ru/20260728/vlasti-iraka-ulichili-ukrainu-v-prichastnosti-k-atakam-na-obekty-v-strane-1158044487.html

Власти Ирака уличили Украину в причастности к атакам на объекты в стране

Власти Ирака уличили Украину в причастности к атакам на объекты в стране - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Власти Ирака уличили Украину в причастности к атакам на объекты в стране

В Ираке задержали действовавших в интересах Украины боевиков, причастных к атакам на объекты внутри страны. Об этом заявил советник премьер-министра... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T13:05

2026-07-28T13:05

2026-07-28T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В Ираке задержали действовавших в интересах Украины боевиков, причастных к атакам на объекты внутри страны. Об этом заявил советник премьер-министра ближневосточной страны по национальной безопасности Касем аль-Абуди в эфире телеканала Dijlah TV.Какие именно объекты были атакованы боевиками, советник премьера не уточнил.По словам аль-Абуди, расследование инцидентов с обстрелами требует крайне тщательного подхода. Официальный Киев заявление иракской стороны пока не комментировал.Ранее замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявлял, что киевский режим тесно сотрудничает с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, в том числе в подготовке боевиков для борьбы против законных правительств, особенно в Африке. Дипломат также отметил, что поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает террористическим формированиям в ряде стран Африки и на Ближнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирак, новости, украина, в мире