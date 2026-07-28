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В Турции + 48 градусов: ждать ли сильной жары в Крыму - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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В Турции + 48 градусов: ждать ли сильной жары в Крыму
В Турции + 48 градусов: ждать ли сильной жары в Крыму - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Турции + 48 градусов: ждать ли сильной жары в Крыму
Почти пятидесятиградусной жары, от которой сейчас страдают на юго-востоке Турции, в Крыму не прогнозируется. Температура воздуха на полуострове повысится, но не РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T07:41
2026-07-28T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Почти пятидесятиградусной жары, от которой сейчас страдают на юго-востоке Турции, в Крыму не прогнозируется. Температура воздуха на полуострове повысится, но не достигнет критических значений. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель начальника Крымского Гидрометцентра Вероника Шенгелай.Ранее сайт РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство DHA сообщал, что температура воздуха в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции достигла +48 градусов.Дожди будут носить очень локальный характер, в основном пройдут в северных и восточных районах полуострова, и будут практически незаметными, уточнила она.По словам Шенгелай, начиная с 29 июля и до 3-4 августа погоду в Крыму будет определять антициклон Азовский, он принесет в регион сухую погоду, тропические воздушные массы и постепенное повышение температуры воздуха, однако критических значений не ожидается.Также Шенгелай пояснила, что аномальной считается жара, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7 градусов и более. Кроме того, есть такое понятие, как сильная жара, она начинается от + 40 градусов и выше и в Крыму случается, как правило, в степных районах.Ранее ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крым" рассказал, что жаркие дни после дождливых и прохладных выходных вернутся в Крым на следующей неделе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Леса Крыма закрывают для посещенияКак жара "обманывает" людей с сердечно-сосудистыми заболеваниямиЭль-Ниньо повысит температуру на Земле – ученый
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крым, погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр
В Турции + 48 градусов: ждать ли сильной жары в Крыму

В Крыму температура воздуха не достигнет критических значений - Гидрометцентр

07:41 28.07.2026 (обновлено: 08:33 28.07.2026)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗакат Солнца
Закат Солнца - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Почти пятидесятиградусной жары, от которой сейчас страдают на юго-востоке Турции, в Крыму не прогнозируется. Температура воздуха на полуострове повысится, но не достигнет критических значений. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель начальника Крымского Гидрометцентра Вероника Шенгелай.
Ранее сайт РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство DHA сообщал, что температура воздуха в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции достигла +48 градусов.
"Пока у нас в регионе происходит адвекция полярной воздушной массы, не тропической (как в Турции - ред.). Во вторник, 28 июля, в Крыму ожидается прохождение акцентно-холодного фронтального раздела. Это связано с циклоном, который проходит по европейской территории России. Возможны кратковременные грозовые дожди", - сказала Шенгелай.
Дожди будут носить очень локальный характер, в основном пройдут в северных и восточных районах полуострова, и будут практически незаметными, уточнила она.
По словам Шенгелай, начиная с 29 июля и до 3-4 августа погоду в Крыму будет определять антициклон Азовский, он принесет в регион сухую погоду, тропические воздушные массы и постепенное повышение температуры воздуха, однако критических значений не ожидается.
"Уже к 1-2 августа мы ожидаем температуру воздуха +28...+33 градуса, причем + 33 градуса будет только в предгорных и степных районах, а на побережье прохладнее: + 28...+30 градусов. Аномальной или сильной жары в Крыму мы не ждем. Да, температура воздуха будет повышаться, но не до каких-то критических значений", - обозначила специалист.
Также Шенгелай пояснила, что аномальной считается жара, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7 градусов и более. Кроме того, есть такое понятие, как сильная жара, она начинается от + 40 градусов и выше и в Крыму случается, как правило, в степных районах.
Ранее ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крым" рассказал, что жаркие дни после дождливых и прохладных выходных вернутся в Крым на следующей неделе.
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