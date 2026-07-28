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В Сочи двоих туристов смыло в море течением горной реки - один погиб

В Сочи двоих туристов смыло в море течением горной реки - один погиб - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В Сочи двоих туристов смыло в море течением горной реки - один погиб

В Сочи двоих туристов смыло в море течением горной реки, один погиб, второго ищут второй день. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T13:55

2026-07-28T13:55

2026-07-28T13:55

сочи

происшествия

черное море

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Сочи двоих туристов смыло в море течением горной реки, один погиб, второго ищут второй день. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.Инцидент произошел 27 июля в Лазаревском районе Сочи в районе пляжа "Багратион". При переходе вброд горной реки Псезуапсе течением и волной смыло в море двух человек. Спасатели обнаружили утонувшего туриста в акватории Черного моря. Он находился на удалении около 50 метров от береговой полосы.Мужчину эвакуировали на берег, спасатели проводили реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи, однако спасти его не удалось.Поиск второго человека продолжался силами спасателей до наступления темноты. "Водолазы обследовали пойму русла реки и левую сторону пляжа "Касабланка" на удалении 80 метров от берега, на глубине около 7 метров. Было выполнено 4 водолазных спуска. Сегодня утром с базы Лазаревского подразделения для продолжения поиска вышел катер МЧС России, работают 3 водолазные станции", - говорится в сообщении. Также поиск с воды и с берега ведется силами спасателей АСО "Кубань-СПАС". На данный момент пропавший турист не обнаружен. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

черное море

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, черное море, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, новости