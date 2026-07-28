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В Симферополе возобновит работу автобусный маршрут №53 - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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В Симферополе возобновит работу автобусный маршрут №53
В Симферополе возобновит работу автобусный маршрут №53 - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Симферополе возобновит работу автобусный маршрут №53
В Симферополе возобновят работу автобусного маршрута №53. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T18:48
2026-07-28T18:48
автобус
симферополь
общественный транспорт
новости крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе возобновят работу автобусного маршрута №53. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.По данным администрации города, расписание движения автобусов на маршруте №53 будет согласовано с жителями микрорайона и утверждено в установленном порядке.В феврале 2024 года стало известно о готовности запустить новый муниципальный автобусный маршрут №53 в Симферополе. Тогда сообщалось, что он свяжет район городской больницы №7 с Московским кольцом, а в дальнейшем – с микрорайоном Крымская роза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе изменят три автобусных маршрутаВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездамВ Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе
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автобус, симферополь, общественный транспорт, новости крыма, транспорт
В Симферополе возобновит работу автобусный маршрут №53

Автобусный маршрут №53 в Симферополе будет следовать от 7-й горбольницы до "Тюльпанов"

18:48 28.07.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваАвтобус
Автобус
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе возобновят работу автобусного маршрута №53. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"Запланировано возобновление работы автобусного маршрута №53, который будет следовать от 7-й городской больницы до жилого комплекса "Тюльпаны". На линию выйдут пять автобусов с ориентировочным интервалом движения около 25 минут", – говорится в сообщении.
По данным администрации города, расписание движения автобусов на маршруте №53 будет согласовано с жителями микрорайона и утверждено в установленном порядке.
В феврале 2024 года стало известно о готовности запустить новый муниципальный автобусный маршрут №53 в Симферополе. Тогда сообщалось, что он свяжет район городской больницы №7 с Московским кольцом, а в дальнейшем – с микрорайоном Крымская роза.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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АвтобусСимферопольОбщественный транспортНовости КрымаТранспорт
 
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