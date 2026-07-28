https://crimea.ria.ru/20260728/v-simferopole-vozobnovit-rabotu-avtobusnyy-marshrut-53-1158057795.html

В Симферополе возобновит работу автобусный маршрут №53

В Симферополе возобновит работу автобусный маршрут №53 - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В Симферополе возобновит работу автобусный маршрут №53

В Симферополе возобновят работу автобусного маршрута №53. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T18:48

2026-07-28T18:48

2026-07-28T18:48

автобус

симферополь

общественный транспорт

новости крыма

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе возобновят работу автобусного маршрута №53. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.По данным администрации города, расписание движения автобусов на маршруте №53 будет согласовано с жителями микрорайона и утверждено в установленном порядке.В феврале 2024 года стало известно о готовности запустить новый муниципальный автобусный маршрут №53 в Симферополе. Тогда сообщалось, что он свяжет район городской больницы №7 с Московским кольцом, а в дальнейшем – с микрорайоном Крымская роза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе изменят три автобусных маршрутаВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездамВ Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе

симферополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автобус, симферополь, общественный транспорт, новости крыма, транспорт