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В Симферополе сутки не будет воды на верхних этажах домов – адреса
В Симферополе сутки не будет воды на верхних этажах домов – адреса - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Симферополе сутки не будет воды на верхних этажах домов – адреса
В Симферополе жители ряда многоквартирных домов могут на сутки остаться без воды из-за работ на водоочистной станции. Об этом предупредили на предприятии "Вода... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T06:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе жители ряда многоквартирных домов могут на сутки остаться без воды из-за работ на водоочистной станции. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".Временные ограничения могут затронуть следующие улицы: Воровского, Студенческая, 8 марта (частично), пр-кт Победы, Куйбышева, Лермонтова, Дачная, Луговая, Титова, Кечкеметская, Б. Куна, также воды может не быть на прилегающих улицах и переулках, уточнили на предприятии.При необходимости силами филиала будет организован подвоз воды, добавили в пресс-службе.Ранее в Феодосии из-за перебоев в подаче электроснабжения снизили давление на магистральных водоводах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште расширили зону действия режима ЧСВ Евпатории обесточены водозаборыРемонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму
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В Симферополе сутки не будет воды на верхних этажах домов – адреса
В Симферополе в многоэтажках сутки не будет воды из-за работ на водоочистной станции
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе жители ряда многоквартирных домов могут на сутки остаться без воды из-за работ на водоочистной станции. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".
"29 июля с 15:00 ориентировочно до 15:00 30 июля в связи с проведением работ подрядной организацией на водоочистной станции может наблюдаться понижение давления (отсутствие водоснабжения на верхних этажах МКД, а также на верхних геодезических отметках)", - говорится в сообщении.
Временные ограничения могут затронуть следующие улицы: Воровского, Студенческая, 8 марта (частично), пр-кт Победы, Куйбышева, Лермонтова, Дачная, Луговая, Титова, Кечкеметская, Б. Куна, также воды может не быть на прилегающих улицах и переулках, уточнили на предприятии.
При необходимости силами филиала будет организован подвоз воды, добавили в пресс-службе.
Ранее в Феодосии из-за перебоев в подаче электроснабжения снизили давление
на магистральных водоводах.
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