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В Северодвинске вывели из эллинга атомный подводный крейсер "Ульяновск"

В Северодвинске вывели из эллинга атомный подводный крейсер "Ульяновск" - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В Северодвинске вывели из эллинга атомный подводный крейсер "Ульяновск"

Новейший атомный подводный крейсер "Ульяновск" вывели из эллинга предприятия "Севмаш" в Северодвинске. Как сообщили в Минобороны РФ, церемония прошла под... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Новейший атомный подводный крейсер "Ульяновск" вывели из эллинга предприятия "Севмаш" в Северодвинске. Как сообщили в Минобороны РФ, церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Александра Моисеева.По его словам, подводные лодки этого типа составляют основу отечественного подплава и обеспечивают безопасность государства. Строительство и закладка новых кораблей идут строго по графику. Модернизация вооружения и технических средств проектов "Ясень" и "Борей" – где 8 крейсеров уже в строю, а 9-й и 10-й корпуса строятся – позволит эксплуатировать их в течение 30–40 лет.Более 20 кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ в 2026 году, сообщал главнокомандующий, адмирал флота Александр Моисеев ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый проект атомной стратегической подлодки разработан в России"Ростех" увеличивает выпуск ракет и боеприпасов нового поколенияНовые истребители Су-30 и Су-34 поставлены в войска

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