В Северодвинске вывели из эллинга атомный подводный крейсер "Ульяновск"
Новую атомную многоцелевую подлодку "Ульяновск" вывели из эллинга предприятия "Севмаш"
© Пресс-служба Минобороны РФНовейший атомный подводный крейсер "Ульяновск" выведен из эллинга
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Новейший атомный подводный крейсер "Ульяновск" вывели из эллинга предприятия "Севмаш" в Северодвинске. Как сообщили в Минобороны РФ, церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Александра Моисеева.
"Крейсеру "Ульяновск" предстоят достройка на плаву и комплекс испытаний. Службу он будет нести в составе Краснознаменного Северного флота", – сообщает пресс-служба Миноборны со ссылкой на Моисеева.
По его словам, подводные лодки этого типа составляют основу отечественного подплава и обеспечивают безопасность государства. Строительство и закладка новых кораблей идут строго по графику. Модернизация вооружения и технических средств проектов "Ясень" и "Борей" – где 8 крейсеров уже в строю, а 9-й и 10-й корпуса строятся – позволит эксплуатировать их в течение 30–40 лет.
"Отечественное кораблестроение в очередной раз подтвердило высочайшие компетенции и готовность решать важнейшие стратегические задачи", – подчеркнул Моисеев .
© Пресс-служба Минобороны РФНовейший атомный подводный крейсер "Ульяновск" выведен из эллинга
© Пресс-служба Минобороны РФ
Новейший атомный подводный крейсер "Ульяновск" выведен из эллинга
Более 20 кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ в 2026 году, сообщал главнокомандующий, адмирал флота Александр Моисеев ранее.
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