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В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога
В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога
В Севастополе включили сирены - в регионе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призывают покинуть улицы и укрыться в безопасных местах. Об этом... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T14:08
2026-07-28T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе включили сирены - в регионе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призывают покинуть улицы и укрыться в безопасных местах. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.В этот период одномоментно приостанавливает работу морской пассажирский транспорт.Ночью в городе также звучали сирену - тревогу объявили в 2.42, отбой объявили в 3.58. О последствиях не сообщалось.Сигнал воздушной тревоги в Севастополе в момент возможной угрозы включают с сентября 2023 года - после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС-предупреждение о беспилотной или ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым
В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявили воздушную тревогу

14:08 28.07.2026 (обновлено: 14:10 28.07.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе включили сирены - в регионе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призывают покинуть улицы и укрыться в безопасных местах. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в МАКС.
В этот период одномоментно приостанавливает работу морской пассажирский транспорт.
Ночью в городе также звучали сирену - тревогу объявили в 2.42, отбой объявили в 3.58. О последствиях не сообщалось.
Сигнал воздушной тревоги в Севастополе в момент возможной угрозы включают с сентября 2023 года - после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС-предупреждение о беспилотной или ракетной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СевастополяНовости КрымаСрочные новости КрымаКрым
 
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