https://crimea.ria.ru/20260728/v-sevastopole-zvuchat-sireny--obyavlena-vozdushnaya-trevoga--1158031545.html

В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога

В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога

В Севастополе включили сирены - в регионе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призывают покинуть улицы и укрыться в безопасных местах. Об этом... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T14:08

2026-07-28T14:08

2026-07-28T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе включили сирены - в регионе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призывают покинуть улицы и укрыться в безопасных местах. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.В этот период одномоментно приостанавливает работу морской пассажирский транспорт.Ночью в городе также звучали сирену - тревогу объявили в 2.42, отбой объявили в 3.58. О последствиях не сообщалось.Сигнал воздушной тревоги в Севастополе в момент возможной угрозы включают с сентября 2023 года - после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС-предупреждение о беспилотной или ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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