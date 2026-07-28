https://crimea.ria.ru/20260728/v-sevastopole-voditel-nasmert-sbil-kosulyu--reshenie-suda-1158041121.html

В Севастополе водитель насмерть сбил косулю – решение суда

В Севастополе водитель насмерть сбил косулю – решение суда - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В Севастополе водитель насмерть сбил косулю – решение суда

В Севастополе страховая компания выплатит 40 тысяч рулей за сбитую водителем косулю. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T21:52

2026-07-28T21:52

2026-07-28T21:52

севастополь

животные

дтп

закон и право

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе страховая компания выплатит 40 тысяч рулей за сбитую водителем косулю. Об этом сообщает прокуратура города."В соответствии с требованиями закона физические и юридические лица, чья деятельность связана с использованием транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный этими транспортными средствами, в том числе вред объектам животного мира", – подчеркнули в прокуратуре. Однако поскольку водитель был застрахован, природоохранный прокурор направил в Ленинский районный суд города исковое заявление о взыскании со страховщика материального ущерба.Суд удовлетворил иск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, животные, дтп, закон и право, прокуратура города севастополя