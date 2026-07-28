https://crimea.ria.ru/20260728/v-sevastopole-voditel-nasmert-sbil-kosulyu--reshenie-suda-1158041121.html
В Севастополе водитель насмерть сбил косулю – решение суда
В Севастополе водитель насмерть сбил косулю – решение суда - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Севастополе водитель насмерть сбил косулю – решение суда
В Севастополе страховая компания выплатит 40 тысяч рулей за сбитую водителем косулю. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T21:52
2026-07-28T21:52
2026-07-28T21:52
севастополь
животные
дтп
закон и право
прокуратура города севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/05/1118010536_0:182:2048:1334_1920x0_80_0_0_9df9f48c10b151b8e5f8b2aca454d748.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе страховая компания выплатит 40 тысяч рулей за сбитую водителем косулю. Об этом сообщает прокуратура города."В соответствии с требованиями закона физические и юридические лица, чья деятельность связана с использованием транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный этими транспортными средствами, в том числе вред объектам животного мира", – подчеркнули в прокуратуре. Однако поскольку водитель был застрахован, природоохранный прокурор направил в Ленинский районный суд города исковое заявление о взыскании со страховщика материального ущерба.Суд удовлетворил иск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/05/1118010536_214:0:1993:1334_1920x0_80_0_0_1949d0bcf318bd551e8929e96b15edbd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, животные, дтп, закон и право, прокуратура города севастополя
В Севастополе водитель насмерть сбил косулю – решение суда
В Севастополе за сбитую водителем косулю страховая выплатит 40 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе страховая компания выплатит 40 тысяч рулей за сбитую водителем косулю. Об этом сообщает прокуратура города.
Инцидент произошел 17 апреля на автодороге Ялта – Севастополь. В районе поворота к селу Тыловое водитель автомобиля "Лада-Ларгус" совершил наезд на косулю, которая выбежала на проезжую часть. В результате ДТП животное погибло. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам Российской Федерации, оценили в 40 тысяч рублей.
"В соответствии с требованиями закона физические и юридические лица, чья деятельность связана с использованием транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный этими транспортными средствами, в том числе вред объектам животного мира", – подчеркнули в прокуратуре.
Однако поскольку водитель был застрахован, природоохранный прокурор направил в Ленинский районный суд города исковое заявление о взыскании со страховщика материального ущерба.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.