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В Севастополе водитель насмерть сбил косулю – решение суда - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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В Севастополе водитель насмерть сбил косулю – решение суда
В Севастополе водитель насмерть сбил косулю – решение суда - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Севастополе водитель насмерть сбил косулю – решение суда
В Севастополе страховая компания выплатит 40 тысяч рулей за сбитую водителем косулю. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T21:52
2026-07-28T21:52
севастополь
животные
дтп
закон и право
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе страховая компания выплатит 40 тысяч рулей за сбитую водителем косулю. Об этом сообщает прокуратура города."В соответствии с требованиями закона физические и юридические лица, чья деятельность связана с использованием транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный этими транспортными средствами, в том числе вред объектам животного мира", – подчеркнули в прокуратуре. Однако поскольку водитель был застрахован, природоохранный прокурор направил в Ленинский районный суд города исковое заявление о взыскании со страховщика материального ущерба.Суд удовлетворил иск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, животные, дтп, закон и право, прокуратура города севастополя
В Севастополе водитель насмерть сбил косулю – решение суда

В Севастополе за сбитую водителем косулю страховая выплатит 40 тысяч рублей

21:52 28.07.2026
 
© Сергей КиселевКрым, косуля в каньоне реки Узенбаш
Крым, косуля в каньоне реки Узенбаш
© Сергей Киселев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе страховая компания выплатит 40 тысяч рулей за сбитую водителем косулю. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел 17 апреля на автодороге Ялта – Севастополь. В районе поворота к селу Тыловое водитель автомобиля "Лада-Ларгус" совершил наезд на косулю, которая выбежала на проезжую часть. В результате ДТП животное погибло. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам Российской Федерации, оценили в 40 тысяч рублей.

"В соответствии с требованиями закона физические и юридические лица, чья деятельность связана с использованием транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный этими транспортными средствами, в том числе вред объектам животного мира", – подчеркнули в прокуратуре.
Однако поскольку водитель был застрахован, природоохранный прокурор направил в Ленинский районный суд города исковое заявление о взыскании со страховщика материального ущерба.
Суд удовлетворил иск.
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СевастопольЖивотныеДТПЗакон и правоПрокуратура города Севастополя
 
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