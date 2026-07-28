В Севастополе стартовал сбор персиков ранних сортов
В Севастополе планируют собрать 282 тонны урожая персиков
© Михаил Развожаев в МАКССбор персиков в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Сбор персиков ранних сортов начался в Севастополе, их уже можно купить на местных рынках. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Всего в этом году севастопольские хозяйства планируют собрать 282 тонны урожая... Сегодня персики в Севастополе выращивают четыре предприятия. Часть урожая остается в городе, а сорта, которые хорошо переносят транспортировку, отправляют в Республику Крым и другие регионы", – рассказал губернатор.
По его информации, сейчас аграрии собирают персики сортов "Коллинз" и "Принцесса Черная".
Развожаев добавил, что в Севастополе аграриям компенсируют до 80% затрат на закладку и уход за многолетними садами. С 2019 года на эти цели направили почти 116 миллионов рублей.
"Благодаря этой поддержке в Севастополе высажено более 150 гектаров новых садов, а общая площадь многолетних насаждений достигла 376 гектаров", – подчеркнул губернатор города.
Ранее министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк рассказал, что у аграриев, выращивающих персики в Крыму, есть одна задача – выбрать легко убираемый, транспортабельный и узнаваемый на прилавке сорт. Кратюк отметил, что из 4 тысяч гектаров косточковых культур в Крыму львиная доля принадлежит персику.
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