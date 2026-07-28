https://crimea.ria.ru/20260728/v-sevastopole-startoval-sbor-persikov-rannikh-sortov-1158059822.html

В Севастополе стартовал сбор персиков ранних сортов

В Севастополе стартовал сбор персиков ранних сортов - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В Севастополе стартовал сбор персиков ранних сортов

Сбор персиков ранних сортов начался в Севастополе, их уже можно купить на местных рынках. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T21:08

2026-07-28T21:08

2026-07-28T21:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Сбор персиков ранних сортов начался в Севастополе, их уже можно купить на местных рынках. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, сейчас аграрии собирают персики сортов "Коллинз" и "Принцесса Черная".Развожаев добавил, что в Севастополе аграриям компенсируют до 80% затрат на закладку и уход за многолетними садами. С 2019 года на эти цели направили почти 116 миллионов рублей.Ранее министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк рассказал, что у аграриев, выращивающих персики в Крыму, есть одна задача – выбрать легко убираемый, транспортабельный и узнаваемый на прилавке сорт. Кратюк отметил, что из 4 тысяч гектаров косточковых культур в Крыму львиная доля принадлежит персику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году особенно удались черешня и клубника – министрВ Крыму полным ходом идет сбор урожая фруктов и ягодМного влаги, мало "плюса": какой урожай зерновых прогнозируется в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фрукты, урожай, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя