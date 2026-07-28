https://crimea.ria.ru/20260728/v-sevastopole-provodyat-otsenku-krovli-sgorevshey-panoramy-1158045790.html

В Севастополе проводят оценку кровли сгоревшей Панорамы

В Севастополе проводят оценку кровли сгоревшей Панорамы - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В Севастополе проводят оценку кровли сгоревшей Панорамы

Обследование кровли здания Панорамы "Оборона Севастополя", которая была повреждена в результате атаки вражеского налета беспилотников, закончат в течение... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T13:21

2026-07-28T13:21

2026-07-28T13:21

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новости севастополя

удар всу по панораме "оборона севастополя"

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Обследование кровли здания Панорамы "Оборона Севастополя", которая была повреждена в результате атаки вражеского налета беспилотников, закончат в течение месяца. Об этом сообщил РИА Новости Крым директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.По словам директора музея, сейчас специалисты проводят оценку несущей способности кровли.Он добавил, что обследование планируют закончить в течение месяца, после чего начнутся работы по восстановлению самой крыши.Ранее Михаил Смородкин сообщал, что в здании Панорамы "Оборона Севастополя" будет заново полностью заменена кровля, сгоревшая в результате удара украинского БПЛА.Также сообщалось, что Музей Обороны Севастополя как учреждение Министерства культуры России получит всю необходимую финансовую и методическую помощь для устранения последствий пожара, произошедшего в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг" в результате атаки беспилотника.10 июня ВСУ атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Панораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойникуБолее 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУ - фото"Не только страшный урок": в Совфеде оценили удар по панораме Севастополя

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