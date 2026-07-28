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В Севастополе проводят оценку кровли сгоревшей Панорамы - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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В Севастополе проводят оценку кровли сгоревшей Панорамы
В Севастополе проводят оценку кровли сгоревшей Панорамы - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Севастополе проводят оценку кровли сгоревшей Панорамы
Обследование кровли здания Панорамы "Оборона Севастополя", которая была повреждена в результате атаки вражеского налета беспилотников, закончат в течение... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T13:21
2026-07-28T13:21
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новости севастополя
удар всу по панораме "оборона севастополя"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Обследование кровли здания Панорамы "Оборона Севастополя", которая была повреждена в результате атаки вражеского налета беспилотников, закончат в течение месяца. Об этом сообщил РИА Новости Крым директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.По словам директора музея, сейчас специалисты проводят оценку несущей способности кровли.Он добавил, что обследование планируют закончить в течение месяца, после чего начнутся работы по восстановлению самой крыши.Ранее Михаил Смородкин сообщал, что в здании Панорамы "Оборона Севастополя" будет заново полностью заменена кровля, сгоревшая в результате удара украинского БПЛА.Также сообщалось, что Музей Обороны Севастополя как учреждение Министерства культуры России получит всю необходимую финансовую и методическую помощь для устранения последствий пожара, произошедшего в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг" в результате атаки беспилотника.10 июня ВСУ атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Панораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойникуБолее 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУ - фото"Не только страшный урок": в Совфеде оценили удар по панораме Севастополя
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, удар всу по панораме "оборона севастополя", новости крыма
В Севастополе проводят оценку кровли сгоревшей Панорамы

Обследование кровли сгоревшей Панорамы в Севастополе закончат в течение месяца

13:21 28.07.2026
 
© Музей обороны СевастополяПанорама "Оборона Севастополя" после удара ВСУ
Панорама Оборона Севастополя после удара ВСУ
© Музей обороны Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Обследование кровли здания Панорамы "Оборона Севастополя", которая была повреждена в результате атаки вражеского налета беспилотников, закончат в течение месяца. Об этом сообщил РИА Новости Крым директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
По словам директора музея, сейчас специалисты проводят оценку несущей способности кровли.

"Идет обследование кровли на предмет ее способности нести нагрузку. "Скелет" здания находился под высокой температурой и прежде, чем его грузить тяжестью, необходимо посмотреть, не обрушится ли он", – сказал Смородкин.

Он добавил, что обследование планируют закончить в течение месяца, после чего начнутся работы по восстановлению самой крыши.
Ранее Михаил Смородкин сообщал, что в здании Панорамы "Оборона Севастополя" будет заново полностью заменена кровля, сгоревшая в результате удара украинского БПЛА.
Также сообщалось, что Музей Обороны Севастополя как учреждение Министерства культуры России получит всю необходимую финансовую и методическую помощь для устранения последствий пожара, произошедшего в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг" в результате атаки беспилотника.
10 июня ВСУ атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
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