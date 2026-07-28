https://crimea.ria.ru/20260728/v-sevastopole-priezzhiy-stroitel-nadrugalsya-nad-pozhiloy-moskvichkoy-1158037932.html

В Севастополе приезжий строитель надругался над пожилой москвичкой

В Севастополе приезжий строитель надругался над пожилой москвичкой - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В Севастополе приезжий строитель надругался над пожилой москвичкой

В Севастополе сотрудники полиции задержали приезжего строителя за насильственные действия сексуального характера в отношении 65-летней туристки из Москвы. Об... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T10:28

2026-07-28T10:28

2026-07-28T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции задержали приезжего строителя за насильственные действия сексуального характера в отношении 65-летней туристки из Москвы. Об этом сообщает региональное управление МВД.По данным ведомства, в минувшее воскресенье днем на безлюдном пляже фигурант в состоянии опьянения напал на 65-летнюю туристку из Москвы, которая после купания возвращалась домой к родственникам."Злоумышленник нанес женщине несколько ударов по голове, в том числе камнем, и совершил действия сексуального характера против ее воли. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью в больницу и в полицию", - рассказали в полиции.Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Задержанного доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину дали 4 года колонии за попытку изнасилованияВ Крыму рецидивист осужден за насилие над мужчинами и вымогательствоСуд оставил без изменения приговор крымскому педофилу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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