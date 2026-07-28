https://crimea.ria.ru/20260728/v-sevastopole-priezzhiy-stroitel-nadrugalsya-nad-pozhiloy-moskvichkoy-1158037932.html
В Севастополе приезжий строитель надругался над пожилой москвичкой
В Севастополе приезжий строитель надругался над пожилой москвичкой - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Севастополе приезжий строитель надругался над пожилой москвичкой
В Севастополе сотрудники полиции задержали приезжего строителя за насильственные действия сексуального характера в отношении 65-летней туристки из Москвы. Об... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T10:28
2026-07-28T10:28
2026-07-28T10:28
севастополь
новости севастополя
умвд россии по севастополю
происшествия
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/01/1121031179_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fb348f8bec1fff8d14556577aaf46f08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции задержали приезжего строителя за насильственные действия сексуального характера в отношении 65-летней туристки из Москвы. Об этом сообщает региональное управление МВД.По данным ведомства, в минувшее воскресенье днем на безлюдном пляже фигурант в состоянии опьянения напал на 65-летнюю туристку из Москвы, которая после купания возвращалась домой к родственникам."Злоумышленник нанес женщине несколько ударов по голове, в том числе камнем, и совершил действия сексуального характера против ее воли. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью в больницу и в полицию", - рассказали в полиции.Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Задержанного доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину дали 4 года колонии за попытку изнасилованияВ Крыму рецидивист осужден за насилие над мужчинами и вымогательствоСуд оставил без изменения приговор крымскому педофилу
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/01/1121031179_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b208883761c9c9e37d8aef810312b66b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю, происшествия, закон и право
В Севастополе приезжий строитель надругался над пожилой москвичкой
В Севастополе задержали приезжего строителя за сексуальное насилие над пожилой москвичкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции задержали приезжего строителя за насильственные действия сексуального характера в отношении 65-летней туристки из Москвы. Об этом сообщает региональное управление МВД.
"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол" на одном из строительных объектов задержан 34-летний мужчина. Он подозревается в преступлении против половой неприкосновенности", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в минувшее воскресенье днем на безлюдном пляже фигурант в состоянии опьянения напал на 65-летнюю туристку из Москвы, которая после купания возвращалась домой к родственникам.
"Злоумышленник нанес женщине несколько ударов по голове, в том числе камнем, и совершил действия сексуального характера против ее воли. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью в больницу и в полицию", - рассказали в полиции.
Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Задержанного доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: