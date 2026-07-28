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В Севастополе открыли стелу к 330-летию создания ВМФ России - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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В Севастополе открыли стелу к 330-летию создания ВМФ России
В Севастополе открыли стелу к 330-летию создания ВМФ России - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Севастополе открыли стелу к 330-летию создания ВМФ России
В Севастополе в торжественной обстановке состоялось открытие стелы, посвященной 330-летию создания Военно-морского флота России. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T12:46
2026-07-28T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в торжественной обстановке состоялось открытие стелы, посвященной 330-летию создания Военно-морского флота России. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонесского благочиния Севастополя."Памятник стал важным символом преемственности поколений и памяти о славных страницах истории российского флота: от петровских времен до обороны Севастополя", – говорится в сообщении.Стелу разместили на территории Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища. Она призвана служить местом, где нахимовцы будут черпать силу и вдохновение, чтя тех, кто охранял и охраняет морские рубежи Отечества, отмечают организаторы мероприятия.Ранее верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Путин в своем поздравлении с Днем ВМФ вспомнил всех, кто придал России статус великой морской державы, а также рассказал о будущем Военно-Морского Флота.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач СВО – ПутинВМФ России до конца года пополнят новые корабли и подводные лодки – МоисеевМеждународный терроризм – глава ВМФ России об атаках ВСУ на гражданские суда
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вмф, севастополь, новости севастополя, военно-морской флот рф, армия и флот
В Севастополе открыли стелу к 330-летию создания ВМФ России

В Севастополе открыли стелу в честь 330-летия создания Военно-морского флота России

12:46 28.07.2026
 
© Пресс-служба Херсонесского благочиния г. СевастополяВ Севастополе открыли стелу к 330-летию создания ВМФ России
В Севастополе открыли стелу к 330-летию создания ВМФ России
© Пресс-служба Херсонесского благочиния г. Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в торжественной обстановке состоялось открытие стелы, посвященной 330-летию создания Военно-морского флота России. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонесского благочиния Севастополя.
"Памятник стал важным символом преемственности поколений и памяти о славных страницах истории российского флота: от петровских времен до обороны Севастополя", – говорится в сообщении.
© Пресс-служба Херсонесского благочиния г. СевастополяВ Севастополе открыли стелу к 330-летию создания ВМФ России
В Севастополе открыли стелу к 330-летию создания ВМФ России
© Пресс-служба Херсонесского благочиния г. Севастополя
В Севастополе открыли стелу к 330-летию создания ВМФ России
Стелу разместили на территории Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища. Она призвана служить местом, где нахимовцы будут черпать силу и вдохновение, чтя тех, кто охранял и охраняет морские рубежи Отечества, отмечают организаторы мероприятия.
© Пресс-служба Херсонесского благочиния г. СевастополяВ Севастополе открыли стелу к 330-летию создания ВМФ России
В Севастополе открыли стелу к 330-летию создания ВМФ России
© Пресс-служба Херсонесского благочиния г. Севастополя
Ранее верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Путин в своем поздравлении с Днем ВМФ вспомнил всех, кто придал России статус великой морской державы, а также рассказал о будущем Военно-Морского Флота.
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