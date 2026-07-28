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В Севастополе частично отключили электроснабжение
В Севастополе частично отключили электроснабжение - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Севастополе частично отключили электроснабжение
Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения, информирует предприятие Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T10:41
2026-07-28T10:41
2026-07-28T10:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения, информирует предприятие Севастопольэнерго.С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.ВСУ атаковали ночью энергообъекты на востоке Крыма, часть населенных пунктов обесточена.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявленийНа 20 улицах Симферополя два дня будут отключать светВ Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе частично отключили электроснабжение
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения