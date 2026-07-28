Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе частично отключили электроснабжение - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260728/v-sevastopole-chastichno-otklyuchili-elektrosnabzhenie-1158038697.html
В Севастополе частично отключили электроснабжение
В Севастополе частично отключили электроснабжение - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Севастополе частично отключили электроснабжение
Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения, информирует предприятие Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T10:41
2026-07-28T10:41
отключение электроэнергии в крыму
севастопольэнерго
севастополь
новости севастополя
энергосистема крыма
электричество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0e/1157613509_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dcc901418cd1e315f5c7f8fbbdfce2e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения, информирует предприятие Севастопольэнерго.С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.ВСУ атаковали ночью энергообъекты на востоке Крыма, часть населенных пунктов обесточена.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявленийНа 20 улицах Симферополя два дня будут отключать светВ Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0e/1157613509_229:0:1189:720_1920x0_80_0_0_707c44fd6b7f6a309b1d9bfeedc8d73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии в крыму, севастопольэнерго, севастополь, новости севастополя, энергосистема крыма, электричество
В Севастополе частично отключили электроснабжение

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

10:41 28.07.2026
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения, информирует предприятие Севастопольэнерго.
"По команде диспетчера в 10:18 введен режим временного ограничения электроснабжения. До 12.00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей 1-й очереди", - говорится в сообщении.
С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.
ВСУ атаковали ночью энергообъекты на востоке Крыма, часть населенных пунктов обесточена.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявлений
На 20 улицах Симферополя два дня будут отключать свет
В Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты
 
Отключение электроэнергии в КрымуСевастопольэнергоСевастопольНовости СевастополяЭнергосистема КрымаЭлектричество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:24Блэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без света
12:10Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова очередь
11:59"Слил" места дислокации военных: крымчанина будут судить за госизмену
11:45Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества РФ и Азербайджана
11:37Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
11:26Атаку ВСУ на многоквартирный дом в Керчи будет расследовать Следком
11:15Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ
11:10Мощное землетрясение произошло в Японии – объявлена угроза цунами
11:03Крымский мост открыт для движения транспорта
10:57ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области: ранены 7 человек
10:52В Феодосии начался прием документов на выплату при ЧС
10:41В Севастополе частично отключили электроснабжение
10:36Крымский мост перекрыт для движения
10:28В Севастополе приезжий строитель надругался над пожилой москвичкой
10:16На 20 улицах Симферополя два дня будут отключать свет
10:08Агент СБУ готовил покушение на российского чиновника в Белгороде
10:00В Молдавии ввели режим ЧП в энергетике
09:55ВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино - 19 раненых
09:49В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели троих человек в ДТП
09:39ФАС добилась снижения цены на бензин в Херсонской области
Лента новостейМолния