https://crimea.ria.ru/20260728/v-sevastopole-chastichno-otklyuchili-elektrosnabzhenie-1158038697.html

В Севастополе частично отключили электроснабжение

В Севастополе частично отключили электроснабжение - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В Севастополе частично отключили электроснабжение

Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения, информирует предприятие Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T10:41

2026-07-28T10:41

2026-07-28T10:41

отключение электроэнергии в крыму

севастопольэнерго

севастополь

новости севастополя

энергосистема крыма

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения, информирует предприятие Севастопольэнерго.С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.ВСУ атаковали ночью энергообъекты на востоке Крыма, часть населенных пунктов обесточена.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявленийНа 20 улицах Симферополя два дня будут отключать светВ Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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