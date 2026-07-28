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В Рязанской области осколки БПЛА попали в многоквартирный дом - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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В Рязанской области осколки БПЛА попали в многоквартирный дом
В Рязанской области осколки БПЛА попали в многоквартирный дом - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Рязанской области осколки БПЛА попали в многоквартирный дом
Минувшей ночью в Сасовском округе Рязанской области осколки БПЛА попали в многоквартирный дом, повредив часть квартир. Об этом сообщил губернатор области Павел... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T09:15
2026-07-28T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Сасовском округе Рязанской области осколки БПЛА попали в многоквартирный дом, повредив часть квартир. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков.Также по информации губернатора, в Касимовском округе повреждены водонапорная башня и линия электропередачи. В Клепиковском округе - вышка сотовой связи.Малков уточнил, что за ночь над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА.Как сообщили в Минобороны РФ, ПВО за ночь уничтожила 356 дронов над Крымом и другими регионами России.Москва и область ночью и утром во вторник подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В Чехове дрон попал в многоквартирный дом, есть повреждения частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 500 россиянРебенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на РостовМоскву и Подмосковье в ночь на вторник атаковали более 390 беспилотников
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рязанская область, новости, атаки всу, новости сво, павел малков
В Рязанской области осколки БПЛА попали в многоквартирный дом

В Рязанской области осколки БПЛА попали в многоквартирный дом

09:15 28.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Сасовском округе Рязанской области осколки БПЛА попали в многоквартирный дом, повредив часть квартир. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков.
"В Сасовском округе повреждена опора линии электропередачи. Осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, повреждена часть квартир. Один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь", - написал Малков в своем канале в МАКС.
Также по информации губернатора, в Касимовском округе повреждены водонапорная башня и линия электропередачи. В Клепиковском округе - вышка сотовой связи.
Малков уточнил, что за ночь над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА.
Как сообщили в Минобороны РФ, ПВО за ночь уничтожила 356 дронов над Крымом и другими регионами России.
Москва и область ночью и утром во вторник подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В Чехове дрон попал в многоквартирный дом, есть повреждения частных домов.
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Рязанская областьНовостиАтаки ВСУНовости СВОПавел Малков
 
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