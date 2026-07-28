https://crimea.ria.ru/20260728/v-rossii-opredeleny-kandidaty-na-poluchenie-vaktsiny-ot-melanomy-1158033641.html

В России определены кандидаты на получение вакцины от меланомы

В России определены кандидаты на получение вакцины от меланомы - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В России определены кандидаты на получение вакцины от меланомы

Взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи могут стать претендентами для получения отечественной мРНК-вакцины для терапии меланомы... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T07:24

2026-07-28T07:24

2026-07-28T07:24

вакцина от рака

онкология

меланома

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи могут стать претендентами для получения отечественной мРНК-вакцины для терапии меланомы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные НМИЦ радиологии Минздрава.Препарат также показан, если у пациента уже диагностировали меланому кожи и предоставили ему лечение, но наблюдается рецидив болезни и нет метастазов в головном мозге.Кроме того, вакцину могут ввести пациентам с меланомой кожи с отдаленными метастазами, которые не получали никакой противоопухолевой лекарственной терапии.В конце ноября прошлого года минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.В феврале этого года Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи.В апреле в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России 60-летний пациент с диагнозом меланома кожи получил отечественную персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 годуОнкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМСВ России появится препарат для лечения хронической боли

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина от рака, онкология, меланома, минздрав рф, здравоохранение в россии, новости, здоровье