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В России определены кандидаты на получение вакцины от меланомы - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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В России определены кандидаты на получение вакцины от меланомы
В России определены кандидаты на получение вакцины от меланомы - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В России определены кандидаты на получение вакцины от меланомы
Взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи могут стать претендентами для получения отечественной мРНК-вакцины для терапии меланомы... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T07:24
2026-07-28T07:24
вакцина от рака
онкология
меланома
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи могут стать претендентами для получения отечественной мРНК-вакцины для терапии меланомы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные НМИЦ радиологии Минздрава.Препарат также показан, если у пациента уже диагностировали меланому кожи и предоставили ему лечение, но наблюдается рецидив болезни и нет метастазов в головном мозге.Кроме того, вакцину могут ввести пациентам с меланомой кожи с отдаленными метастазами, которые не получали никакой противоопухолевой лекарственной терапии.В конце ноября прошлого года минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.В феврале этого года Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи.В апреле в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России 60-летний пациент с диагнозом меланома кожи получил отечественную персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 годуОнкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМСВ России появится препарат для лечения хронической боли
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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вакцина от рака, онкология, меланома, минздрав рф, здравоохранение в россии, новости, здоровье
В России определены кандидаты на получение вакцины от меланомы

В России определили показания для первой отечественной вакцины от меланомы

07:24 28.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДиагностический центр лабораторных исследований в Москве
Диагностический центр лабораторных исследований в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи могут стать претендентами для получения отечественной мРНК-вакцины для терапии меланомы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные НМИЦ радиологии Минздрава.
Препарат также показан, если у пациента уже диагностировали меланому кожи и предоставили ему лечение, но наблюдается рецидив болезни и нет метастазов в головном мозге.
"Вакцину могут получить совершеннолетние россияне с меланомой после хирургического лечения, когда необходимо удаление всех метастатических очагов. Претендовать на такое средство могут и люди, у которых только что выявили меланому кожи IB-IV стадии и которым пока не провели никакого противоопухолевого лечения, запланировав при этом хирургическое вмешательство", - говорится в сообщении.
Кроме того, вакцину могут ввести пациентам с меланомой кожи с отдаленными метастазами, которые не получали никакой противоопухолевой лекарственной терапии.
В конце ноября прошлого года минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.
В феврале этого года Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи.
В апреле в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России 60-летний пациент с диагнозом меланома кожи получил отечественную персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК".
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