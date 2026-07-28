В России определены кандидаты на получение вакцины от меланомы
В России определили показания для первой отечественной вакцины от меланомы
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДиагностический центр лабораторных исследований в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи могут стать претендентами для получения отечественной мРНК-вакцины для терапии меланомы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные НМИЦ радиологии Минздрава.
Препарат также показан, если у пациента уже диагностировали меланому кожи и предоставили ему лечение, но наблюдается рецидив болезни и нет метастазов в головном мозге.
"Вакцину могут получить совершеннолетние россияне с меланомой после хирургического лечения, когда необходимо удаление всех метастатических очагов. Претендовать на такое средство могут и люди, у которых только что выявили меланому кожи IB-IV стадии и которым пока не провели никакого противоопухолевого лечения, запланировав при этом хирургическое вмешательство", - говорится в сообщении.
Кроме того, вакцину могут ввести пациентам с меланомой кожи с отдаленными метастазами, которые не получали никакой противоопухолевой лекарственной терапии.
В конце ноября прошлого года минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.
В феврале этого года Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи.
В апреле в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России 60-летний пациент с диагнозом меланома кожи получил отечественную персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК".
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