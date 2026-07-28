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ВС РФ поразили балкер в Черном море и килекторное судно

ВС РФ поразили балкер в Черном море и килекторное судно - РИА Новости Крым, 28.07.2026

ВС РФ поразили балкер в Черном море и килекторное судно

Российские военные нанесли удары по килекторному судну в порту Николаева и балкеру с военным грузом для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T09:08

2026-07-28T09:08

2026-07-28T09:21

новости сво

удары по украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по килекторному судну в порту Николаева и балкеру с военным грузом для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что российские военные продолжают нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.Накануне ВС РФ нанесли удары по объектам перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ в порту Одессы. Кроме того, в порту "Черноморск" разбиты резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту "Николаев" – сухогруз, доставивший грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

николаев

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, удары по украине, министерство обороны рф, николаев, черное море, потери всу , поставки западного оружия украине