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ВС РФ поразили балкер в Черном море и килекторное судно - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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ВС РФ поразили балкер в Черном море и килекторное судно
ВС РФ поразили балкер в Черном море и килекторное судно - РИА Новости Крым, 28.07.2026
ВС РФ поразили балкер в Черном море и килекторное судно
Российские военные нанесли удары по килекторному судну в порту Николаева и балкеру с военным грузом для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T09:08
2026-07-28T09:21
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министерство обороны рф
николаев
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по килекторному судну в порту Николаева и балкеру с военным грузом для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что российские военные продолжают нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.Накануне ВС РФ нанесли удары по объектам перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ в порту Одессы. Кроме того, в порту "Черноморск" разбиты резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту "Николаев" – сухогруз, доставивший грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, удары по украине, министерство обороны рф, николаев, черное море, потери всу , поставки западного оружия украине
ВС РФ поразили балкер в Черном море и килекторное судно

ВС РФ поразили балкер с военными грузами в Черном море и килекторное судно в Николаеве

09:08 28.07.2026 (обновлено: 09:21 28.07.2026)
 
© РИА Новости КрымШторм в Черном море
Шторм в Черном море - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по килекторному судну в порту Николаева и балкеру с военным грузом для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что российские военные продолжают нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа "балкер", осуществлявшее доставку военных грузов. В порту "Николаев" поражено килекторное судно", - говорится в сообщении.
Накануне ВС РФ нанесли удары по объектам перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ в порту Одессы. Кроме того, в порту "Черноморск" разбиты резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту "Николаев" – сухогруз, доставивший грузы военного назначения.
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Новости СВОУдары по УкраинеМинистерство обороны РФНиколаевЧерное мореПотери ВСУПоставки западного оружия Украине
 
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