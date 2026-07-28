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В Молдавии ввели режим ЧП в энергетике

В Молдавии ввели режим ЧП в энергетике - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В Молдавии ввели режим ЧП в энергетике

Правительство Молдавии приняло решение ввести режим ЧП в энергетике из-за нехватки горючего. Об этом сообщил премьер-министр страны Василе Тофан на экстренном... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T10:00

2026-07-28T10:00

2026-07-28T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Правительство Молдавии приняло решение ввести режим ЧП в энергетике из-за нехватки горючего. Об этом сообщил премьер-министр страны Василе Тофан на экстренном заседании правительства, пишет РИА Новости.Данное предложение поддержали, оно вступит в силу после обнародования в "Официальном вестнике".Так называемый режим тревоги в сфере энергетики будет действовать ближайшие 30 дней.По его словам, сложности с импортом топлива также связаны с логистическими сбоями в Румынии, откуда Молдавия получает 70 процентов дизеля. В настоящее время дефицит дизельного топлива уже зафиксировали на 53 заправочных станциях республики, уточнил политик.В понедельник правительство Молдавии уже сообщило о временном дефиците дизеля на отдельных АЗС страны, уточнив, что проблема решается за счет поставок дополнительных партий горючего.Ранее в ассоциации "Сила фермеров" сообщили, что молдавские аграрии сетуют на нехватку дизтоплива в разгар уборочной страды. В организации уточнили, что ряд топливных компаний, с которыми сотрудничают фермеры, уже около недели не располагают горючим, и нет точного понимания, когда оно появится.Ранее также сообщалось, что Молдавия испытывает острый дефицит электроэнергии, в этой ситуации в стране могут произойти массовые отключения электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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молдавия, новости, топливо, в мире