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В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели троих человек в ДТП - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели троих человек в ДТП
В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели троих человек в ДТП - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели троих человек в ДТП
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе, в котором погибли двое несовершеннолетних и один взрослый. Об сообщили в Следкоме России по... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T09:49
2026-07-28T09:49
ситуация на дорогах крыма
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе, в котором погибли двое несовершеннолетних и один взрослый. Об сообщили в Следкоме России по Крыму и Севастополю.27 июля в Сакском районе 63-летняя водитель автомобиля "Лада Гранта" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, допустив столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Саки – Геройское. В результате ДТП погибли три человека: водитель автомобиля и двое несовершеннолетних детей 8-ми и 16-ти лет.Следователи осматривают место происшествия и транспортные средства, истребована техническая и маршрутная документация, назначены необходимые экспертизы. Ход расследования уголовного дела поставлен руководителем на контроль, уточнили в Следкоме.Также в понедельник три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в Севастополе. Авария произошла в понедельник в 10:00 на проспекте Генерала Острякова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детейВлетел в дерево: два человека погибли в ДТП под БахчисараемВ Севастополе девушка за рулем иномарки "опрокинула" второе авто на крышу
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В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели троих человек в ДТП

В Крыму возбудили уголовное дело после гибели двоих детей и взрослого в ДТП

09:49 28.07.2026
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСмертельное ДТП в Сакском районе Крыма, 27 июля 2026 года
Смертельное ДТП в Сакском районе Крыма, 27 июля 2026 года
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе, в котором погибли двое несовершеннолетних и один взрослый. Об сообщили в Следкоме России по Крыму и Севастополю.
27 июля в Сакском районе 63-летняя водитель автомобиля "Лада Гранта" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, допустив столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Саки – Геройское. В результате ДТП погибли три человека: водитель автомобиля и двое несовершеннолетних детей 8-ми и 16-ти лет.
"По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи осматривают место происшествия и транспортные средства, истребована техническая и маршрутная документация, назначены необходимые экспертизы. Ход расследования уголовного дела поставлен руководителем на контроль, уточнили в Следкоме.
Также в понедельник три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в Севастополе. Авария произошла в понедельник в 10:00 на проспекте Генерала Острякова.
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