https://crimea.ria.ru/20260728/v-krymu-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-posle-gibeli-troikh-chelovek-v-dtp-1158036580.html

В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели троих человек в ДТП

В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели троих человек в ДТП - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели троих человек в ДТП

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе, в котором погибли двое несовершеннолетних и один взрослый. Об сообщили в Следкоме России по... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T09:49

2026-07-28T09:49

2026-07-28T09:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе, в котором погибли двое несовершеннолетних и один взрослый. Об сообщили в Следкоме России по Крыму и Севастополю.27 июля в Сакском районе 63-летняя водитель автомобиля "Лада Гранта" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, допустив столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Саки – Геройское. В результате ДТП погибли три человека: водитель автомобиля и двое несовершеннолетних детей 8-ми и 16-ти лет.Следователи осматривают место происшествия и транспортные средства, истребована техническая и маршрутная документация, назначены необходимые экспертизы. Ход расследования уголовного дела поставлен руководителем на контроль, уточнили в Следкоме.Также в понедельник три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в Севастополе. Авария произошла в понедельник в 10:00 на проспекте Генерала Острякова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детейВлетел в дерево: два человека погибли в ДТП под БахчисараемВ Севастополе девушка за рулем иномарки "опрокинула" второе авто на крышу

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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