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В Крыму ряд населенных пунктов останется без воды - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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В Крыму ряд населенных пунктов останется без воды
В Крыму ряд населенных пунктов останется без воды - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Крыму ряд населенных пунктов останется без воды
Во вторник, 28 июля, в Крыму без водоснабжения остались жители ряда населенных пунктов в разных районах. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T08:58
2026-07-28T08:58
вода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Во вторник, 28 июля, в Крыму без водоснабжения остались жители ряда населенных пунктов в разных районах. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".В Алуште до 17:00 (ориентировочно) воды не будет по ул. Ялтинская №7.В Керчи из-за аварии на сетях "Крымэнерго" частично будет ограничено водоснабжение в городе и Ленинском районе. В Судаке из-за аварии на сетях "Крымэнерго" также частично не будет воды.В Феодосии устраняют аварию на сетях. Воды нет частично в городе, в массиве " Степной", с. Ближнее, квартале Ближние Камыши, с. Степное, с. Солнечное, СНТ "Светочь", с. Насыпное (частично). В пгт. Приморский - район Башня - подача воды осуществляется по графику - с 6:00 до 9:00, с 11:30 до 14:00, с 18:00 до 22:00.Кировский район также частично останется без воды.29 июля в Симферополе жители ряда многоквартирных домов могут на сутки остаться без воды из-за работ на водоочистной станции, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште расширили зону действия режима ЧСВ Евпатории обесточены водозаборыРемонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму
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4.7
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В Крыму ряд населенных пунктов останется без воды

В Крыму 28 июля ограничат водоснабжение в ряде городов и сел

08:58 28.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЁмкость для воды
Ёмкость для воды - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Во вторник, 28 июля, в Крыму без водоснабжения остались жители ряда населенных пунктов в разных районах. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".
В Алуште до 17:00 (ориентировочно) воды не будет по ул. Ялтинская №7.
В Керчи из-за аварии на сетях "Крымэнерго" частично будет ограничено водоснабжение в городе и Ленинском районе.
В Судаке из-за аварии на сетях "Крымэнерго" также частично не будет воды.
В Феодосии устраняют аварию на сетях. Воды нет частично в городе, в массиве " Степной", с. Ближнее, квартале Ближние Камыши, с. Степное, с. Солнечное, СНТ "Светочь", с. Насыпное (частично). В пгт. Приморский - район Башня - подача воды осуществляется по графику - с 6:00 до 9:00, с 11:30 до 14:00, с 18:00 до 22:00.
Кировский район также частично останется без воды.
29 июля в Симферополе жители ряда многоквартирных домов могут на сутки остаться без воды из-за работ на водоочистной станции, сообщалось ранее.
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