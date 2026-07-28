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В Крыму ряд населенных пунктов останется без воды

В Крыму ряд населенных пунктов останется без воды - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В Крыму ряд населенных пунктов останется без воды

Во вторник, 28 июля, в Крыму без водоснабжения остались жители ряда населенных пунктов в разных районах. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T08:58

2026-07-28T08:58

2026-07-28T08:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Во вторник, 28 июля, в Крыму без водоснабжения остались жители ряда населенных пунктов в разных районах. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".В Алуште до 17:00 (ориентировочно) воды не будет по ул. Ялтинская №7.В Керчи из-за аварии на сетях "Крымэнерго" частично будет ограничено водоснабжение в городе и Ленинском районе. В Судаке из-за аварии на сетях "Крымэнерго" также частично не будет воды.В Феодосии устраняют аварию на сетях. Воды нет частично в городе, в массиве " Степной", с. Ближнее, квартале Ближние Камыши, с. Степное, с. Солнечное, СНТ "Светочь", с. Насыпное (частично). В пгт. Приморский - район Башня - подача воды осуществляется по графику - с 6:00 до 9:00, с 11:30 до 14:00, с 18:00 до 22:00.Кировский район также частично останется без воды.29 июля в Симферополе жители ряда многоквартирных домов могут на сутки остаться без воды из-за работ на водоочистной станции, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште расширили зону действия режима ЧСВ Евпатории обесточены водозаборыРемонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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