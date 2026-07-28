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В Киеве взрывы и пожары на фоне воздушной тревоги
В Киеве взрывы и пожары на фоне воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Киеве взрывы и пожары на фоне воздушной тревоги
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские власти и СМИ. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T06:33
2026-07-28T06:33
2026-07-28T06:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские власти и СМИ."Киев - воздушная тревога. В столице прозвучали взрывы", - сообщает издание "Общественное".Уточняется, что взрывов было несколько.По информации мэра Виталия Кличко, в нескольких районах города произошли пожары."В Соломенском районе вследствие падения обломков пожар на территории нежилого здания", - написал он в своем Telegram-канале.Накануне в портах Одессы и Николаева были поражены портовая инфраструктура, резервуары с топливом для ВСУ и сухогруз с грузом военного назначения.Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы, заявил накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы. Вооруженные силы России на поле боя будут действовать аккуратно, но настойчиво, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, удары по украине, новости сво, виталий кличко
В Киеве взрывы и пожары на фоне воздушной тревоги
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы и возникли пожары
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские власти и СМИ.
"Киев - воздушная тревога. В столице прозвучали взрывы", - сообщает издание "Общественное".
Уточняется, что взрывов было несколько.
По информации мэра Виталия Кличко, в нескольких районах города произошли пожары.
"В Соломенском районе вследствие падения обломков пожар на территории нежилого здания", - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне в портах Одессы и Николаева были поражены
портовая инфраструктура, резервуары с топливом для ВСУ и сухогруз с грузом военного назначения.
Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы
, заявил накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы. Вооруженные силы России на поле боя будут действовать аккуратно, но настойчиво
, добавил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.