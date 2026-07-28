https://crimea.ria.ru/20260728/v-kieve-vzryvy-i-pozhary-na-fone-vozdushnoy-trevogi-1158032980.html

В Киеве взрывы и пожары на фоне воздушной тревоги

В Киеве взрывы и пожары на фоне воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В Киеве взрывы и пожары на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские власти и СМИ. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T06:33

2026-07-28T06:33

2026-07-28T06:33

киев

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удары по украине

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виталий кличко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские власти и СМИ."Киев - воздушная тревога. В столице прозвучали взрывы", - сообщает издание "Общественное".Уточняется, что взрывов было несколько.По информации мэра Виталия Кличко, в нескольких районах города произошли пожары."В Соломенском районе вследствие падения обломков пожар на территории нежилого здания", - написал он в своем Telegram-канале.Накануне в портах Одессы и Николаева были поражены портовая инфраструктура, резервуары с топливом для ВСУ и сухогруз с грузом военного назначения.Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы, заявил накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы. Вооруженные силы России на поле боя будут действовать аккуратно, но настойчиво, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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