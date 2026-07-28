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В Феодосии начался прием документов на выплату при ЧС

В Феодосии начался прием документов на выплату при ЧС - РИА Новости Крым, 28.07.2026

В Феодосии начался прием документов на выплату при ЧС

В Феодосии начался прием заявлений на назначение выплаты пострадавшим при ЧС. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T10:52

2026-07-28T10:52

2026-07-28T10:52

режим чс

выплаты и компенсации

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии начался прием заявлений на назначение выплаты пострадавшим при ЧС. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.В Феодосии, по его словам, выплату могут получить жители поселка Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши (частично).Глава администрации города уточнил, что размер выплаты составляет 15 675 рублей на каждого пострадавшего. Выплата придет в течение месяца с момента подачи заявления.Где подать заявлениеПострадавшие в результате ЧС жители городского округа Феодосия могут подать заявление на назначение выплаты:"Возможность подачи заявления через портал "Госуслуги" откроется в ближайшее время", – пообещал Ким.Необходимые документыК заявлению необходимо приложить следующие документы:Выплата при ЧС в КрымуЖители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.Условие выплаты: нарушение жизнедеятельности в результате отсутствия в течение более 48 часов непрерывно электроснабжения или водоснабжения (если не было подвоза воды). Важным условием является факт проживания гражданина в жилом помещении во время ЧС. Выплата производится однократно.Нарушение условий жизнедеятельности подтверждается комиссиями администраций муниципалитетов по результатам выхода по адресу проживания заявителя, с учетом сведений РЭС или водоканала.Позже стало известно, что Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Алушты просят подавать заявления на выплату по ЧС личноВыплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявленийКрымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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