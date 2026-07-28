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В Феодосии начался прием документов на выплату при ЧС
В Феодосии начался прием документов на выплату при ЧС - РИА Новости Крым, 28.07.2026
В Феодосии начался прием документов на выплату при ЧС
В Феодосии начался прием заявлений на назначение выплаты пострадавшим при ЧС. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T10:52
2026-07-28T10:52
2026-07-28T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии начался прием заявлений на назначение выплаты пострадавшим при ЧС. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.В Феодосии, по его словам, выплату могут получить жители поселка Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши (частично).Глава администрации города уточнил, что размер выплаты составляет 15 675 рублей на каждого пострадавшего. Выплата придет в течение месяца с момента подачи заявления.Где подать заявлениеПострадавшие в результате ЧС жители городского округа Феодосия могут подать заявление на назначение выплаты:"Возможность подачи заявления через портал "Госуслуги" откроется в ближайшее время", – пообещал Ким.Необходимые документыК заявлению необходимо приложить следующие документы:Выплата при ЧС в КрымуЖители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.Условие выплаты: нарушение жизнедеятельности в результате отсутствия в течение более 48 часов непрерывно электроснабжения или водоснабжения (если не было подвоза воды). Важным условием является факт проживания гражданина в жилом помещении во время ЧС. Выплата производится однократно.Нарушение условий жизнедеятельности подтверждается комиссиями администраций муниципалитетов по результатам выхода по адресу проживания заявителя, с учетом сведений РЭС или водоканала.Позже стало известно, что Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Алушты просят подавать заявления на выплату по ЧС личноВыплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявленийКрымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней
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режим чс, выплаты и компенсации, феодосия, отключение электроэнергии в крыму, отключение воды в крыму, новости крыма, владимир ким
В Феодосии начался прием документов на выплату при ЧС
Пострадавшие в результате ЧС жители Феодосии могут получить единовременную выплату
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии начался прием заявлений на назначение выплаты пострадавшим при ЧС. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.
"Жители, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату. Она полагается при нарушении условий жизнедеятельности - отсутствии электроснабжения или водоснабжения - непрерывно более 48 часов", – написал Ким в своем канале в МАКС.
В Феодосии, по его словам, выплату могут получить жители поселка Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши (частично).
Глава администрации города уточнил, что размер выплаты составляет 15 675 рублей на каждого пострадавшего. Выплата придет в течение месяца с момента подачи заявления.
Где подать заявление
Пострадавшие в результате ЧС жители городского округа Феодосия могут подать заявление на назначение выплаты:
—в департаменте труда и социальной защиты (г. Феодосия, ул. Украинская, 46, с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00);
—в центрах содействия с 28 июля ежедневно с 16:00 до 20:00 по следующим адресам: пгт Приморский, ул. Советская, 6 (ДК "Бриз"); пгт Приморский, ул. Гагарина, 17 (художественная школа); с. Береговое, ул. Приморская, д. 11Б (ДК); мкр Ближние Камыши, ул. Дружбы, 44 (школа № 12);
—в отделении Центра занятости (ул. Украинская, 44, с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 15:45);
—в Комплексном центре социального обслуживания (г. Феодосия, ул. Куйбышева, 28А, с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00).
"Возможность подачи заявления через портал "Госуслуги" откроется в ближайшее время", – пообещал Ким.
Необходимые документы
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
—паспорт (или иной удостоверяющий личность документ) заявителя и членов семьи: копии страниц с данными для идентификации, датой выдачи, органом выдачи и регистрацией;
—документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявления представителем);
—свидетельство о рождении ребенка и документ о регистрации по месту жительства/пребывания (формы №8 или №3), если регистрация была за рубежом;
—документ с указанием реквизитов счета в российском банке.
Выплата при ЧС в Крыму
Жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму
, режим которой был введен 26 июня, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Условие выплаты: нарушение жизнедеятельности в результате отсутствия в течение более 48 часов непрерывно электроснабжения или водоснабжения (если не было подвоза воды). Важным условием является факт проживания гражданина в жилом помещении во время ЧС. Выплата производится однократно.
Нарушение условий жизнедеятельности подтверждается комиссиями администраций муниципалитетов по результатам выхода по адресу проживания заявителя, с учетом сведений РЭС или водоканала.
Позже стало известно,
что Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток.
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