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Удар ВСУ по Керчи и встреча Зеленского с Трампом: главное за день - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Удар ВСУ по Керчи и встреча Зеленского с Трампом: главное за день
Удар ВСУ по Керчи и встреча Зеленского с Трампом: главное за день - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Удар ВСУ по Керчи и встреча Зеленского с Трампом: главное за день
ВСУ днем во вторник атаковали Керчь. Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Продвижение армии России в зоне... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T22:55
2026-07-28T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. ВСУ днем во вторник атаковали Керчь. Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Продвижение армии России в зоне спецоперации. Террористические атаки ВСУ на мирные регионы РФ. Ревизия американских войск в Европе. Разрушительное землетрясение в Японии. Новая стела в честь создания ВДВ России в Севастополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по КерчиПри атаке ВСУ на частный дом в Керчи ранения пострадала семья, сообщил вечером 28 июля советник главы Крыма Олег Крючков. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы, уточнил он. Позже число раненых выросло: на одной из керченских улиц при дронном ударе пострадали еще два человека.Как уточнила советник главы РК Ольга Курлаева, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-ти летний мальчик. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, они также находятся в стационаре. Еще двоим госпитализация не потребовалась. Соблюдение прав керчан после атаки ВСУ на город поставлено на контроль прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве республики.Встреча Зеленского с ТрампомГлава киевского режима Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, в ходе его визита в Белый дом обсуждались лицензии на производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".Продвижение армии РоссииБойцы российской армии за сутки освободили еще один населенный пункт – Красный Кут в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ. Вооруженные Силы России за минувшие сутки в зоне СВО уничтожили свыше 1400 боевиков. Также ВС РФ поразили балкер с грузом для ВСУ в Черном море и килекторное судно в порту Николаева.Террористические атаки ВСУ на регионы РоссииВ ночь на вторник силы ПВО уничтожили 356 вражеских дронов над Крымом и еще 13 регионами России. После атаки обесточенными оказались населенные пункты на востоке Крыма. Воздушная тревога несколько раз ночью и днем во вторник звучала в Севастополе.19 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекино. В результате удара по предприятию в Белгородской области один человек погиб и 9 пострадали. В Рязанской области осколки БПЛА попали в многоквартирный дом, один человек пострадал.Ревизия ПентагонаПентагон начал пересмотр размещения американских войск в Европе, сообщил во вторник главный стратег ведомства Элбридж Колби. Развертывание подразделений американских войск должно соответствовать стратегиям нацбезопасности и обороны США, поэтому речь идет о полноценной ревизии, направленной на быструю передачу Европе ответственности за свою обычную оборону.Землетрясение в ЯпонииНа острове Кюсю на юго-западе Японии во вторник произошло землетрясение магнитудой 7.1. Подземные толчки были зафиксированы около 16:27 по местному времени (10:27 мск), очаг залегал на глубине около 10 километров. После землетрясения была объявлена угроза цунами. Более 50 человек пострадали. В японской префектуре Кумамото обрушилось здание ТЦ, под завалами оказались люди, есть раненые.Стела в СевастополеВ Севастополе в торжественной обстановке состоялось открытие стелы, посвященной 330-летию создания Военно-морского флота России. Стелу разместили на территории Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища. Она призвана служить местом, где нахимовцы будут черпать силу и вдохновение, чтя тех, кто охранял и охраняет морские рубежи Отечества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260728/zasedanie-komissii-po-komplektovaniyu-vooruzhennykh-sil-rf-chto-izvestno-o-mobilizatsii-1158061062.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Удар ВСУ по Керчи и встреча Зеленского с Трампом: главное за день

Удар ВСУ по Керчи и встреча Зеленского с Трампом в Белом доме – главное за день

22:55 28.07.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. ВСУ днем во вторник атаковали Керчь. Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Продвижение армии России в зоне спецоперации. Террористические атаки ВСУ на мирные регионы РФ. Ревизия американских войск в Европе. Разрушительное землетрясение в Японии. Новая стела в честь создания ВДВ России в Севастополе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удар ВСУ по Керчи

При атаке ВСУ на частный дом в Керчи ранения пострадала семья, сообщил вечером 28 июля советник главы Крыма Олег Крючков. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы, уточнил он. Позже число раненых выросло: на одной из керченских улиц при дронном ударе пострадали еще два человека.
Как уточнила советник главы РК Ольга Курлаева, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-ти летний мальчик. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, они также находятся в стационаре. Еще двоим госпитализация не потребовалась. Соблюдение прав керчан после атаки ВСУ на город поставлено на контроль прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве республики.
Военкомат - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Вчера, 22:05
Заседание комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ: что известно о мобилизации

Встреча Зеленского с Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, в ходе его визита в Белый дом обсуждались лицензии на производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".
Новейший атомный подводный крейсер Ульяновск выведен из эллинга
Вчера, 19:28
В Северодвинске вывели из эллинга атомный подводный крейсер "Ульяновск"

Продвижение армии России

Бойцы российской армии за сутки освободили еще один населенный пункт – Красный Кут в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ. Вооруженные Силы России за минувшие сутки в зоне СВО уничтожили свыше 1400 боевиков. Также ВС РФ поразили балкер с грузом для ВСУ в Черном море и килекторное судно в порту Николаева.
Поезд Таврия
Вчера, 15:59
Ж/д транспорт в Крыму и Новороссии охраняют 3,5 тысячи человек

Террористические атаки ВСУ на регионы России

В ночь на вторник силы ПВО уничтожили 356 вражеских дронов над Крымом и еще 13 регионами России. После атаки обесточенными оказались населенные пункты на востоке Крыма. Воздушная тревога несколько раз ночью и днем во вторник звучала в Севастополе.
19 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекино. В результате удара по предприятию в Белгородской области один человек погиб и 9 пострадали. В Рязанской области осколки БПЛА попали в многоквартирный дом, один человек пострадал.
Укрытия в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Вчера, 16:45
В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия

Ревизия Пентагона

Пентагон начал пересмотр размещения американских войск в Европе, сообщил во вторник главный стратег ведомства Элбридж Колби. Развертывание подразделений американских войск должно соответствовать стратегиям нацбезопасности и обороны США, поэтому речь идет о полноценной ревизии, направленной на быструю передачу Европе ответственности за свою обычную оборону.
Флаг Республики Ирака
Вчера, 13:05
Власти Ирака уличили Украину в причастности к атакам на объекты в стране

Землетрясение в Японии

На острове Кюсю на юго-западе Японии во вторник произошло землетрясение магнитудой 7.1. Подземные толчки были зафиксированы около 16:27 по местному времени (10:27 мск), очаг залегал на глубине около 10 километров. После землетрясения была объявлена угроза цунами. Более 50 человек пострадали. В японской префектуре Кумамото обрушилось здание ТЦ, под завалами оказались люди, есть раненые.
ЛЭП
Вчера, 12:24
Блэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без света

Стела в Севастополе

В Севастополе в торжественной обстановке состоялось открытие стелы, посвященной 330-летию создания Военно-морского флота России. Стелу разместили на территории Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища. Она призвана служить местом, где нахимовцы будут черпать силу и вдохновение, чтя тех, кто охранял и охраняет морские рубежи Отечества.
Закат Солнца - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Вчера, 07:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Турции + 48 градусов: ждать ли сильной жары в Крыму
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00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 29 июля
23:05В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
22:55Удар ВСУ по Керчи и встреча Зеленского с Трампом: главное за день
22:39Цепной пес Запада: о чем говорят боевые операции Украины в Ираке
22:24200 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года
22:05Заседание комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ: что известно о мобилизации
22:04Крымский мост: обстановка на объекте вечером 28 июля
21:52В Севастополе водитель насмерть сбил косулю – решение суда
21:37За неделю мошенники выманили у крымчан 29 миллионов рублей
21:23Крымский музыкальный театр получил новый свет и звук
21:08В Севастополе стартовал сбор персиков ранних сортов
20:50Российские гимнасты вернут на международную арену российскую символику
20:39ПВО сбила 112 украинских дронов над Крымом и другими регионами России
20:23Wildberries и Ozon выполнили ряд требований ФАС: что изменится
20:11Гадюка напала на дачницу в Подмосковье
19:45Приехавший на велосипеде с Пхукета крымчанин отправился в новое путешествие
19:28В Северодвинске вывели из эллинга атомный подводный крейсер "Ульяновск"
19:01Зеленский встретился с Трампом в Белом доме – что обсудили
18:48В Симферополе возобновит работу автобусный маршрут №53
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