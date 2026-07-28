https://crimea.ria.ru/20260728/udar-vsu-po-kerchi-i-vstrecha-zelenskogo-s-trampom-glavnoe-za-den-1158058113.html

Удар ВСУ по Керчи и встреча Зеленского с Трампом: главное за день

Удар ВСУ по Керчи и встреча Зеленского с Трампом: главное за день - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Удар ВСУ по Керчи и встреча Зеленского с Трампом: главное за день

ВСУ днем во вторник атаковали Керчь. Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Продвижение армии России в зоне... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T22:55

2026-07-28T22:55

2026-07-28T22:55

новости крыма

крым

новости севастополя

севастополь

новости

россия

в мире

главное за день

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. ВСУ днем во вторник атаковали Керчь. Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Продвижение армии России в зоне спецоперации. Террористические атаки ВСУ на мирные регионы РФ. Ревизия американских войск в Европе. Разрушительное землетрясение в Японии. Новая стела в честь создания ВДВ России в Севастополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по КерчиПри атаке ВСУ на частный дом в Керчи ранения пострадала семья, сообщил вечером 28 июля советник главы Крыма Олег Крючков. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы, уточнил он. Позже число раненых выросло: на одной из керченских улиц при дронном ударе пострадали еще два человека.Как уточнила советник главы РК Ольга Курлаева, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-ти летний мальчик. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, они также находятся в стационаре. Еще двоим госпитализация не потребовалась. Соблюдение прав керчан после атаки ВСУ на город поставлено на контроль прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве республики.Встреча Зеленского с ТрампомГлава киевского режима Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, в ходе его визита в Белый дом обсуждались лицензии на производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".Продвижение армии РоссииБойцы российской армии за сутки освободили еще один населенный пункт – Красный Кут в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ. Вооруженные Силы России за минувшие сутки в зоне СВО уничтожили свыше 1400 боевиков. Также ВС РФ поразили балкер с грузом для ВСУ в Черном море и килекторное судно в порту Николаева.Террористические атаки ВСУ на регионы РоссииВ ночь на вторник силы ПВО уничтожили 356 вражеских дронов над Крымом и еще 13 регионами России. После атаки обесточенными оказались населенные пункты на востоке Крыма. Воздушная тревога несколько раз ночью и днем во вторник звучала в Севастополе.19 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекино. В результате удара по предприятию в Белгородской области один человек погиб и 9 пострадали. В Рязанской области осколки БПЛА попали в многоквартирный дом, один человек пострадал.Ревизия ПентагонаПентагон начал пересмотр размещения американских войск в Европе, сообщил во вторник главный стратег ведомства Элбридж Колби. Развертывание подразделений американских войск должно соответствовать стратегиям нацбезопасности и обороны США, поэтому речь идет о полноценной ревизии, направленной на быструю передачу Европе ответственности за свою обычную оборону.Землетрясение в ЯпонииНа острове Кюсю на юго-западе Японии во вторник произошло землетрясение магнитудой 7.1. Подземные толчки были зафиксированы около 16:27 по местному времени (10:27 мск), очаг залегал на глубине около 10 километров. После землетрясения была объявлена угроза цунами. Более 50 человек пострадали. В японской префектуре Кумамото обрушилось здание ТЦ, под завалами оказались люди, есть раненые.Стела в СевастополеВ Севастополе в торжественной обстановке состоялось открытие стелы, посвященной 330-летию создания Военно-морского флота России. Стелу разместили на территории Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища. Она призвана служить местом, где нахимовцы будут черпать силу и вдохновение, чтя тех, кто охранял и охраняет морские рубежи Отечества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260728/zasedanie-komissii-po-komplektovaniyu-vooruzhennykh-sil-rf-chto-izvestno-o-mobilizatsii-1158061062.html

https://crimea.ria.ru/20260728/v-severodvinske-vyveli-iz-ellinga-atomnyy-podvodnyy-kreyser-ulyanovsk-1158058977.html

https://crimea.ria.ru/20260728/zhd-transport-v-krymu-i-novorossii-okhranyayut-35-tysyachi-chelovek-1158052717.html

https://crimea.ria.ru/20260728/v-sevastopole-budut-ezhenedelno-proveryat-ukrytiya-1158054459.html

https://crimea.ria.ru/20260728/vlasti-iraka-ulichili-ukrainu-v-prichastnosti-k-atakam-na-obekty-v-strane-1158044487.html

https://crimea.ria.ru/20260728/blekaut-na-ukraine-pochti-230-naselennykh-punktov-ostalis-bez-sveta-1158042878.html

https://crimea.ria.ru/20260728/v-turtsii--48-gradusov-zhdat-li-silnoy-zhary-v-krymu-1158027966.html

крым

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день