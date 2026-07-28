Удар ВСУ по Керчи и встреча Зеленского с Трампом: главное за день
Удар ВСУ по Керчи и встреча Зеленского с Трампом в Белом доме – главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. ВСУ днем во вторник атаковали Керчь. Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Продвижение армии России в зоне спецоперации. Террористические атаки ВСУ на мирные регионы РФ. Ревизия американских войск в Европе. Разрушительное землетрясение в Японии. Новая стела в честь создания ВДВ России в Севастополе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Удар ВСУ по Керчи
При атаке ВСУ на частный дом в Керчи ранения пострадала семья, сообщил вечером 28 июля советник главы Крыма Олег Крючков. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы, уточнил он. Позже число раненых выросло: на одной из керченских улиц при дронном ударе пострадали еще два человека.
Как уточнила советник главы РК Ольга Курлаева, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-ти летний мальчик. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, они также находятся в стационаре. Еще двоим госпитализация не потребовалась. Соблюдение прав керчан после атаки ВСУ на город поставлено на контроль прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве республики.
Встреча Зеленского с Трампом
Глава киевского режима Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, в ходе его визита в Белый дом обсуждались лицензии на производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".
Продвижение армии России
Бойцы российской армии за сутки освободили еще один населенный пункт – Красный Кут в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ. Вооруженные Силы России за минувшие сутки в зоне СВО уничтожили свыше 1400 боевиков. Также ВС РФ поразили балкер с грузом для ВСУ в Черном море и килекторное судно в порту Николаева.
Террористические атаки ВСУ на регионы России
В ночь на вторник силы ПВО уничтожили 356 вражеских дронов над Крымом и еще 13 регионами России. После атаки обесточенными оказались населенные пункты на востоке Крыма. Воздушная тревога несколько раз ночью и днем во вторник звучала в Севастополе.
19 человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекино. В результате удара по предприятию в Белгородской области один человек погиб и 9 пострадали. В Рязанской области осколки БПЛА попали в многоквартирный дом, один человек пострадал.
Ревизия Пентагона
Пентагон начал пересмотр размещения американских войск в Европе, сообщил во вторник главный стратег ведомства Элбридж Колби. Развертывание подразделений американских войск должно соответствовать стратегиям нацбезопасности и обороны США, поэтому речь идет о полноценной ревизии, направленной на быструю передачу Европе ответственности за свою обычную оборону.
Землетрясение в Японии
На острове Кюсю на юго-западе Японии во вторник произошло землетрясение магнитудой 7.1. Подземные толчки были зафиксированы около 16:27 по местному времени (10:27 мск), очаг залегал на глубине около 10 километров. После землетрясения была объявлена угроза цунами. Более 50 человек пострадали. В японской префектуре Кумамото обрушилось здание ТЦ, под завалами оказались люди, есть раненые.
Стела в Севастополе
В Севастополе в торжественной обстановке состоялось открытие стелы, посвященной 330-летию создания Военно-морского флота России. Стелу разместили на территории Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища. Она призвана служить местом, где нахимовцы будут черпать силу и вдохновение, чтя тех, кто охранял и охраняет морские рубежи Отечества.