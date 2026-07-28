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Цепной пес Запада: о чем говорят боевые операции Украины в Ираке

Цепной пес Запада: о чем говорят боевые операции Украины в Ираке - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Цепной пес Запада: о чем говорят боевые операции Украины в Ираке

За атаками на объекты в Ираке, осуществленными связанными с Украиной боевиками, стоят западные кураторы киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T22:39

2026-07-28T22:39

2026-07-28T22:39

украина

ирак

атаки всу

мнения

василий фатигаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. За атаками на объекты в Ираке, осуществленными связанными с Украиной боевиками, стоят западные кураторы киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.Советник премьер-министра Ирака Касем аль-Абуди ранее заявил о задержании боевиков, причастных к атакам на объекты внутри страны. По его словам, злоумышленники признались, что действовали в интересах Украины.По словам военного эксперта, саму Украину уже никто не спрашивает. И в понимании Запада "война до последнего украинца" вовсе не означает, что она может вестись только в зоне проведения СВО.При этом дефицит живой силы киевский режим будет покрывать за счет снижения призывного возраста для мужчин и мобилизации женщин, считает аналитик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал главную задачу руководства ВСУУкраинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против ЗеленскогоНа Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, ирак, атаки всу, мнения, василий фатигаров