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Цепной пес Запада: о чем говорят боевые операции Украины в Ираке
Цепной пес Запада: о чем говорят боевые операции Украины в Ираке - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Цепной пес Запада: о чем говорят боевые операции Украины в Ираке
За атаками на объекты в Ираке, осуществленными связанными с Украиной боевиками, стоят западные кураторы киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T22:39
2026-07-28T22:39
2026-07-28T22:39
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ирак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. За атаками на объекты в Ираке, осуществленными связанными с Украиной боевиками, стоят западные кураторы киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.Советник премьер-министра Ирака Касем аль-Абуди ранее заявил о задержании боевиков, причастных к атакам на объекты внутри страны. По его словам, злоумышленники признались, что действовали в интересах Украины.По словам военного эксперта, саму Украину уже никто не спрашивает. И в понимании Запада "война до последнего украинца" вовсе не означает, что она может вестись только в зоне проведения СВО.При этом дефицит живой силы киевский режим будет покрывать за счет снижения призывного возраста для мужчин и мобилизации женщин, считает аналитик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал главную задачу руководства ВСУУкраинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против ЗеленскогоНа Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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украина, ирак, атаки всу, мнения, василий фатигаров
Цепной пес Запада: о чем говорят боевые операции Украины в Ираке
За украинскими атаками на объекты в Ираке стоят западные кураторы Киева – эксперт