Рейтинг@Mail.ru
Цепной пес Запада: о чем говорят боевые операции Украины в Ираке - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260728/tsepnoy-pes-zapada-o-chem-govoryat-boevye-operatsii-ukrainy-v-irake-1158049532.html
Цепной пес Запада: о чем говорят боевые операции Украины в Ираке
Цепной пес Запада: о чем говорят боевые операции Украины в Ираке - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Цепной пес Запада: о чем говорят боевые операции Украины в Ираке
За атаками на объекты в Ираке, осуществленными связанными с Украиной боевиками, стоят западные кураторы киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T22:39
2026-07-28T22:39
украина
ирак
атаки всу
мнения
василий фатигаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1c/1158049769_0:56:1065:655_1920x0_80_0_0_276331363ea9e1f9ad949feb648aa907.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. За атаками на объекты в Ираке, осуществленными связанными с Украиной боевиками, стоят западные кураторы киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.Советник премьер-министра Ирака Касем аль-Абуди ранее заявил о задержании боевиков, причастных к атакам на объекты внутри страны. По его словам, злоумышленники признались, что действовали в интересах Украины.По словам военного эксперта, саму Украину уже никто не спрашивает. И в понимании Запада "война до последнего украинца" вовсе не означает, что она может вестись только в зоне проведения СВО.При этом дефицит живой силы киевский режим будет покрывать за счет снижения призывного возраста для мужчин и мобилизации женщин, считает аналитик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал главную задачу руководства ВСУУкраинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против ЗеленскогоНа Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России
украина
ирак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1c/1158049769_59:0:1006:710_1920x0_80_0_0_e37f86b5d90101b8ed12bc99d9d45b96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, ирак, атаки всу, мнения, василий фатигаров
Цепной пес Запада: о чем говорят боевые операции Украины в Ираке

За украинскими атаками на объекты в Ираке стоят западные кураторы Киева – эксперт

22:39 28.07.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. За атаками на объекты в Ираке, осуществленными связанными с Украиной боевиками, стоят западные кураторы киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.
Советник премьер-министра Ирака Касем аль-Абуди ранее заявил о задержании боевиков, причастных к атакам на объекты внутри страны. По его словам, злоумышленники признались, что действовали в интересах Украины.

"Украина – это прокси западных держав, их цепной пес. На кого хозяева укажут, тех этот пес и кусает. У Украины есть базы на территории Ливии, с которых они атакуют гражданские суда. Так называемые "наемники", а это те же кадровые военнослужащие Украины, воюют в Африке. Куда их направят – туда они и пойдут воевать", – сказал Фатигаров.

По словам военного эксперта, саму Украину уже никто не спрашивает. И в понимании Запада "война до последнего украинца" вовсе не означает, что она может вестись только в зоне проведения СВО.
При этом дефицит живой силы киевский режим будет покрывать за счет снижения призывного возраста для мужчин и мобилизации женщин, считает аналитик.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский назвал главную задачу руководства ВСУ
Украинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против Зеленского
На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России
 
УкраинаИракАтаки ВСУМненияВасилий Фатигаров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 29 июля
23:05В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
22:55Удар ВСУ по Керчи и встреча Зеленского с Трампом: главное за день
22:39Цепной пес Запада: о чем говорят боевые операции Украины в Ираке
22:24200 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года
22:05Заседание комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ: что известно о мобилизации
22:04Крымский мост: обстановка на объекте вечером 28 июля
21:52В Севастополе водитель насмерть сбил косулю – решение суда
21:37За неделю мошенники выманили у крымчан 29 миллионов рублей
21:23Крымский музыкальный театр получил новый свет и звук
21:08В Севастополе стартовал сбор персиков ранних сортов
20:50Российские гимнасты вернут на международную арену российскую символику
20:39ПВО сбила 112 украинских дронов над Крымом и другими регионами России
20:23Wildberries и Ozon выполнили ряд требований ФАС: что изменится
20:11Гадюка напала на дачницу в Подмосковье
19:45Приехавший на велосипеде с Пхукета крымчанин отправился в новое путешествие
19:28В Северодвинске вывели из эллинга атомный подводный крейсер "Ульяновск"
19:01Зеленский встретился с Трампом в Белом доме – что обсудили
18:48В Симферополе возобновит работу автобусный маршрут №53
Лента новостейМолния