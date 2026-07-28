https://crimea.ria.ru/20260728/tseny-budut-rasti-na-ukraine-voznik-defitsit-benzina-1158045998.html

Цены будут расти: на Украине возник дефицит бензина

Цены будут расти: на Украине возник дефицит бензина - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Цены будут расти: на Украине возник дефицит бензина

На Украине возник дефицит бензина из-за введения топливного стандарта Е10, а цены на топливо продолжат расти. Об этом заявил директор одной из украинских... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T13:36

2026-07-28T13:36

2026-07-28T13:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. На Украине возник дефицит бензина из-за введения топливного стандарта Е10, а цены на топливо продолжат расти. Об этом заявил директор одной из украинских консалтинговых компаний Сергей Куюн."Бензин. Тут, похоже, уже есть реальный дефицит. Нули светятся то на одной, то на другой, то на третьей сети АЗС. Все из-за введения с 1 июля стандарта Е10 (90% бензина и 10% безводного этанола – ред.). В стране его производить невозможно из-за ситуации с безопасностью и абсурдной налоговой системы. А зарубежные поставщики увеличить выпуск Е10 не могут", – написал Куюн в соцсети Facebook*.По его словам, бензин АИ-95 за последнюю неделю подорожал до 81 гривны (141 рубль), дизельное топливо – до 88 гривен (153 рубля).Он прогнозирует, что стоимость топлива будет расти, однако самым худшим может стать еще более масштабный дефицит бензина и дизеля в стране.Тем временем в Киеве дизтопливо уже стоит от 87 до 90 гривен (151-156 рублей) за литр, бензин АИ-95 – от 80 до 86 гривен (140-150 рублей).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без светаУдары армии РФ по портам превратят Украину в страну-банкрота – АзаровТяжело или даже хуже: Зеленский предупредил украинцев о трудной зиме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, украина, топливо, в мире, новости