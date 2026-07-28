https://crimea.ria.ru/20260728/trassu-novorossiya-okhranyayut-mobilnye-ognevye-gruppy-1158035676.html

Трассу "Новороссия" охраняют мобильные огневые группы

Трассу "Новороссия" охраняют мобильные огневые группы - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Трассу "Новороссия" охраняют мобильные огневые группы

Передвижение по трассе Р-280 "Новороссия" защищают мобильные огневые группы (МОГ) группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T09:31

2026-07-28T09:31

2026-07-28T09:31

трасса р-280 "новороссия"

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Передвижение по трассе Р-280 "Новороссия" защищают мобильные огневые группы (МОГ) группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В оборонном ведомстве уточнили, что в каждом подразделении сформированы МОГи. Эти группы оснащены 23-мм зенитными установками ЗУ-23-2, 12,7-мм пулеметами ДШК, спаренными 7,62-мм пулеметами ПКМ и ПКТ, оптическими прицелами и приборами ночного видения, что обеспечивает высокую точность и эффективность при уничтожении воздушных целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – экспертНа дорогу в объезд Чонгарского моста потратят 120 млн рублейПВО за ночь уничтожила 356 дронов над Крымом и другими регионами России

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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