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Трассу "Новороссия" охраняют мобильные огневые группы - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Трассу "Новороссия" охраняют мобильные огневые группы
Трассу "Новороссия" охраняют мобильные огневые группы - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Трассу "Новороссия" охраняют мобильные огневые группы
Передвижение по трассе Р-280 "Новороссия" защищают мобильные огневые группы (МОГ) группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T09:31
2026-07-28T09:31
трасса р-280 "новороссия"
новости
новые регионы россии
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безопасность
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Передвижение по трассе Р-280 "Новороссия" защищают мобильные огневые группы (МОГ) группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В оборонном ведомстве уточнили, что в каждом подразделении сформированы МОГи. Эти группы оснащены 23-мм зенитными установками ЗУ-23-2, 12,7-мм пулеметами ДШК, спаренными 7,62-мм пулеметами ПКМ и ПКТ, оптическими прицелами и приборами ночного видения, что обеспечивает высокую точность и эффективность при уничтожении воздушных целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – экспертНа дорогу в объезд Чонгарского моста потратят 120 млн рублейПВО за ночь уничтожила 356 дронов над Крымом и другими регионами России
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трасса р-280 "новороссия", новости, новые регионы россии, министерство обороны рф, безопасность, вооруженные силы россии
Трассу "Новороссия" охраняют мобильные огневые группы

Трассу "Новороссия" охраняют мобильные огневые группы

09:31 28.07.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФМобильная огневая группа группировки "Днепр"
Мобильная огневая группа группировки Днепр
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Передвижение по трассе Р-280 "Новороссия" защищают мобильные огневые группы (МОГ) группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Мобильные огневые группы мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" разработали и успешно применяют комплексную систему круглосуточной защиты и уничтожения воздушных целей противника. Они обеспечивают безопасность своих передовых, тыловых рубежей и гражданских объектов инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ", – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что в каждом подразделении сформированы МОГи. Эти группы оснащены 23-мм зенитными установками ЗУ-23-2, 12,7-мм пулеметами ДШК, спаренными 7,62-мм пулеметами ПКМ и ПКТ, оптическими прицелами и приборами ночного видения, что обеспечивает высокую точность и эффективность при уничтожении воздушных целей.
"Уже неоднократно сбивали сам так называемый "Хорнет". Поэтому уже и теорию изучаем, постоянно просматриваем, анализируем, стараемся. И плюс по цепочке оповещений непосредственно в группах друг другу информацию передают. Поэтому это такая совместная большая работа. Ну и работа на дорогах чувствуется, переживем, отобьем, победим", – рассказал пулеметчик с позывным "Водяной".
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Трасса Р-280 "Новороссия"НовостиНовые регионы РоссииМинистерство обороны РФБезопасностьВооруженные силы России
 
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