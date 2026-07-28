Трассу "Новороссия" охраняют мобильные огневые группы
Трассу "Новороссия" охраняют мобильные огневые группы
© Пресс-служба Минобороны РФМобильная огневая группа группировки "Днепр"
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Передвижение по трассе Р-280 "Новороссия" защищают мобильные огневые группы (МОГ) группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Мобильные огневые группы мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" разработали и успешно применяют комплексную систему круглосуточной защиты и уничтожения воздушных целей противника. Они обеспечивают безопасность своих передовых, тыловых рубежей и гражданских объектов инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ", – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что в каждом подразделении сформированы МОГи. Эти группы оснащены 23-мм зенитными установками ЗУ-23-2, 12,7-мм пулеметами ДШК, спаренными 7,62-мм пулеметами ПКМ и ПКТ, оптическими прицелами и приборами ночного видения, что обеспечивает высокую точность и эффективность при уничтожении воздушных целей.
"Уже неоднократно сбивали сам так называемый "Хорнет". Поэтому уже и теорию изучаем, постоянно просматриваем, анализируем, стараемся. И плюс по цепочке оповещений непосредственно в группах друг другу информацию передают. Поэтому это такая совместная большая работа. Ну и работа на дорогах чувствуется, переживем, отобьем, победим", – рассказал пулеметчик с позывным "Водяной".
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