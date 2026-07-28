Рейтинг@Mail.ru
"Слил" места дислокации военных: крымчанина будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260728/slil-mesta-dislokatsii-voennykh-krymchanina-budut-sudit-za-gosizmenu-1158041327.html
"Слил" места дислокации военных: крымчанина будут судить за госизмену
"Слил" места дислокации военных: крымчанина будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 28.07.2026
"Слил" места дислокации военных: крымчанина будут судить за госизмену
Житель Крыма, передавший спецслужбам Киева данные о местах дислокации российских военных, предстанет перед судом по обвинению в госизмене. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T11:59
2026-07-28T11:59
госизмена
новости
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Житель Крыма, передавший спецслужбам Киева данные о местах дислокации российских военных, предстанет перед судом по обвинению в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Полученные сведения злоумышленник направил через мессенджер в публичный канал, используемый украинскими спецслужбами. Фигуранта задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд РК.Ранее суд в Крыму приговорил к 13 годам жительницу Луганской Народной Республики, которая собирала и передавала противнику сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Республики Крым, к которым имела доступ по работе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ готовил покушение на российского чиновника в БелгородеВ ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жителиХотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили теракт
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госизмена, новости, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю
"Слил" места дислокации военных: крымчанина будут судить за госизмену

Жителя Крыма будут судить за передачу врагу сведений о дислокации военных РФ

11:59 28.07.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Житель Крыма, передавший спецслужбам Киева данные о местах дислокации российских военных, предстанет перед судом по обвинению в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"Мужчина, будучи противником проведения специальной военной операции, в марте 2023 года путем видеосъемки и отметки на интерактивной карте инициативно собрал информацию о месте дислокации военнослужащих Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Полученные сведения злоумышленник направил через мессенджер в публичный канал, используемый украинскими спецслужбами. Фигуранта задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд РК.
Ранее суд в Крыму приговорил к 13 годам жительницу Луганской Народной Республики, которая собирала и передавала противнику сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Республики Крым, к которым имела доступ по работе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Агент СБУ готовил покушение на российского чиновника в Белгороде
В ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жители
Хотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили теракт
 
ГосизменаНовостиКрымНовости КрымаПрокуратура Республики КрымУФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:24Блэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без света
12:10Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова очередь
11:59"Слил" места дислокации военных: крымчанина будут судить за госизмену
11:45Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества РФ и Азербайджана
11:37Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
11:26Атаку ВСУ на многоквартирный дом в Керчи будет расследовать Следком
11:15Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ
11:10Мощное землетрясение произошло в Японии – объявлена угроза цунами
11:03Крымский мост открыт для движения транспорта
10:57ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области: ранены 7 человек
10:52В Феодосии начался прием документов на выплату при ЧС
10:41В Севастополе частично отключили электроснабжение
10:36Крымский мост перекрыт для движения
10:28В Севастополе приезжий строитель надругался над пожилой москвичкой
10:16На 20 улицах Симферополя два дня будут отключать свет
10:08Агент СБУ готовил покушение на российского чиновника в Белгороде
10:00В Молдавии ввели режим ЧП в энергетике
09:55ВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино - 19 раненых
09:49В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели троих человек в ДТП
09:39ФАС добилась снижения цены на бензин в Херсонской области
Лента новостейМолния