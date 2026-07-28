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"Слил" места дислокации военных: крымчанина будут судить за госизмену
"Слил" места дислокации военных: крымчанина будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 28.07.2026
"Слил" места дислокации военных: крымчанина будут судить за госизмену
Житель Крыма, передавший спецслужбам Киева данные о местах дислокации российских военных, предстанет перед судом по обвинению в госизмене. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T11:59
2026-07-28T11:59
2026-07-28T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Житель Крыма, передавший спецслужбам Киева данные о местах дислокации российских военных, предстанет перед судом по обвинению в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Полученные сведения злоумышленник направил через мессенджер в публичный канал, используемый украинскими спецслужбами. Фигуранта задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд РК.Ранее суд в Крыму приговорил к 13 годам жительницу Луганской Народной Республики, которая собирала и передавала противнику сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Республики Крым, к которым имела доступ по работе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ готовил покушение на российского чиновника в БелгородеВ ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жителиХотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили теракт
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"Слил" места дислокации военных: крымчанина будут судить за госизмену
Жителя Крыма будут судить за передачу врагу сведений о дислокации военных РФ