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Сильное землетрясение в Японии – под завалами заблокированы люди
Сильное землетрясение в Японии – под завалами заблокированы люди - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Сильное землетрясение в Японии – под завалами заблокированы люди
После мощных землетрясений и обрушения в торговом центре в японской префектуре Кумамото под завалами оказались люди, есть раненые, передает телеканал NHK. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. После мощных землетрясений и обрушения в торговом центре в японской префектуре Кумамото под завалами оказались люди, есть раненые, передает телеканал NHK.Есть данные об обрушении второго этажа и о том, что многие люди заблокированы под завалами. Около 200 человек выведены на парковку, также поступает информации о раненых.Ранее во вторник стало известно, что на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7.1. Подземные толчки были зафиксированы около 16:27 по местному времени (10:27 мск), очаг залегал на глубине около 10 километров. После землетрясения была объявлена угроза цунами.20 июля два землетрясения магнитудой 5.2 и 4.9 были зафиксированы на западе Ирана.18 июля землетрясение магнитудой 5.0 произошло в провинции Малатья на юго-востоке Турции. В тот же день землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гватемалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые создали программу для прогноза землетрясений"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервисПереживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов
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Сильное землетрясение в Японии – под завалами заблокированы люди
После землетрясения в Японии люди заблокированы под завалами торгового центра