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Российские гимнасты вернут на международную арену российскую символику - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Российские гимнасты вернут на международную арену российскую символику
Российские гимнасты вернут на международную арену российскую символику - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Российские гимнасты вернут на международную арену российскую символику
Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал возвращение россиян на соревнования с государственной символикой. Об этом сообщает во... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T20:50
2026-07-28T20:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал возвращение россиян на соревнования с государственной символикой. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР)."Для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, может применяться переходный порядок, принятый на июльском заседании исполкома World Gymnastics. Его использование допускается только в случаях, когда законодательство или обязательные требования государственных органов принимающей страны не позволяют демонстрировать российскую государственную символику", – цитирует сообщение РИА Новости.Отмечается, что переходный порядок касается только использования государственной символики и не влияет на допуск российских спортсменов к соревнованиям.Исполком World Gymnastics ранее принял решение допустить российских атлетов на международные соревнования во всех возрастных категориях без каких-либо ограничений – в составе сборной, под национальным флагом и с гимном. Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта, сообщал ранее министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и Федерация гимнастов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гимн и флаг России разрешен уже в 12 олимпийских видах спортаКрымчанин победил на Первенстве России по велоспортуМОК оставил в силе санкции в отношении спортсменов из России
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россия, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, новости, спорт
Российские гимнасты вернут на международную арену российскую символику

European Gymnastics ратифицировала возвращение россиян на соревнования с символикой

20:50 28.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкI Европейские игры. Спортивная гимнастика. Многоборье
I Европейские игры. Спортивная гимнастика. Многоборье - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал возвращение россиян на соревнования с государственной символикой. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).
"Для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, может применяться переходный порядок, принятый на июльском заседании исполкома World Gymnastics. Его использование допускается только в случаях, когда законодательство или обязательные требования государственных органов принимающей страны не позволяют демонстрировать российскую государственную символику", – цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что переходный порядок касается только использования государственной символики и не влияет на допуск российских спортсменов к соревнованиям.
Исполком World Gymnastics ранее принял решение допустить российских атлетов на международные соревнования во всех возрастных категориях без каких-либо ограничений – в составе сборной, под национальным флагом и с гимном. Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта, сообщал ранее министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и Федерация гимнастов России.
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