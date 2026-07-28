https://crimea.ria.ru/20260728/rossiyskie-gimnasty-vernut-na-mezhdunarodnuyu-arenu-rossiyskuyu-simvoliku-1158060501.html

Российские гимнасты вернут на международную арену российскую символику

Российские гимнасты вернут на международную арену российскую символику - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Российские гимнасты вернут на международную арену российскую символику

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал возвращение россиян на соревнования с государственной символикой. Об этом сообщает во... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T20:50

2026-07-28T20:50

2026-07-28T20:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал возвращение россиян на соревнования с государственной символикой. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР)."Для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, может применяться переходный порядок, принятый на июльском заседании исполкома World Gymnastics. Его использование допускается только в случаях, когда законодательство или обязательные требования государственных органов принимающей страны не позволяют демонстрировать российскую государственную символику", – цитирует сообщение РИА Новости.Отмечается, что переходный порядок касается только использования государственной символики и не влияет на допуск российских спортсменов к соревнованиям.Исполком World Gymnastics ранее принял решение допустить российских атлетов на международные соревнования во всех возрастных категориях без каких-либо ограничений – в составе сборной, под национальным флагом и с гимном. Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта, сообщал ранее министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и Федерация гимнастов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гимн и флаг России разрешен уже в 12 олимпийских видах спортаКрымчанин победил на Первенстве России по велоспортуМОК оставил в силе санкции в отношении спортсменов из России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, новости, спорт