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Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Бойцы российской армии за сутки освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T14:10
2026-07-28T14:10
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии за сутки освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно, что Вооруженные силы России за минувшие сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.Сутками ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР.В четверг стало известно об освобождении населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики.22 июля в Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.21 июля стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Волоховское в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту "Николаев" российские дроны разбили два сухогруза с военным грузомЗеленский назвал главную задачу руководства ВСУСобирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в Киеве
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Еще один населенный пункт в Донбассе освобожден российскими бойцами

14:10 28.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений бригады "Волки" в ЛНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений бригады Волки в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии за сутки освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что Вооруженные силы России за минувшие сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.
Сутками ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР.
В четверг стало известно об освобождении населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики.
22 июля в Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.
21 июля стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Волоховское в Харьковской области.
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Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
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