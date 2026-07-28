https://crimea.ria.ru/20260728/rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-v-sevastopole-snyat--1158040827.html

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T11:37

2026-07-28T11:37

2026-07-28T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, проинформировали на предприятии. Подключать технику призвали постепенно. Во вторник "Крымэнерго" сообщило, что энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке. Часть населенных пунктов региона обесточена, обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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