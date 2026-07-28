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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T11:37
2026-07-28T11:37
2026-07-28T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, проинформировали на предприятии. Подключать технику призвали постепенно. Во вторник "Крымэнерго" сообщило, что энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке. Часть населенных пунктов региона обесточена, обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
11:37 28.07.2026 (обновлено: 11:39 28.07.2026)