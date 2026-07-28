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ПВО за ночь уничтожила 356 дронов над Крымом и другими регионами России
ПВО за ночь уничтожила 356 дронов над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 28.07.2026
ПВО за ночь уничтожила 356 дронов над Крымом и другими регионами России
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 356 вражеских дронов над Крымом и еще 13 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T08:20
2026-07-28T08:20
2026-07-28T08:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 356 вражеских дронов над Крымом и еще 13 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Москва и область ночью и утром во вторник подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В Чехове дрон попал в многоквартирный дом, есть повреждения частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ПВО за ночь уничтожила 356 дронов над Крымом и другими регионами России
За ночь силы ПВО уничтожили 356 беспилотников над Крымом и другими регионами России
08:20 28.07.2026 (обновлено: 08:21 28.07.2026)