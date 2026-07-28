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ПВО за ночь уничтожила 356 дронов над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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ПВО за ночь уничтожила 356 дронов над Крымом и другими регионами России
ПВО за ночь уничтожила 356 дронов над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 28.07.2026
ПВО за ночь уничтожила 356 дронов над Крымом и другими регионами России
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 356 вражеских дронов над Крымом и еще 13 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T08:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 356 вражеских дронов над Крымом и еще 13 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Москва и область ночью и утром во вторник подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В Чехове дрон попал в многоквартирный дом, есть повреждения частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости сво, министерство обороны рф
ПВО за ночь уничтожила 356 дронов над Крымом и другими регионами России

За ночь силы ПВО уничтожили 356 беспилотников над Крымом и другими регионами России

08:20 28.07.2026 (обновлено: 08:21 28.07.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 356 вражеских дронов над Крымом и еще 13 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 27 июля до 8.00 мск 28 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Москва и область ночью и утром во вторник подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В Чехове дрон попал в многоквартирный дом, есть повреждения частных домов.
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