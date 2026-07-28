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ПВО сбила 112 украинских дронов над Крымом и другими регионами России
ПВО сбила 112 украинских дронов над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 28.07.2026
ПВО сбила 112 украинских дронов над Крымом и другими регионами России
Российские силы ПВО за день во вторник сбили 112 вражеских дронов над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T20:39
2026-07-28T20:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за день во вторник сбили 112 вражеских дронов над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.В частности, вражеские беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Во вторник ВСУ снова атаковали Керчь, вражеский дрон ударил по частному сектору. Есть пострадавшие, в том числе ребенок. Он находится в крайне тяжелом состоянии.Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 356 вражеских дронов над Крымом и еще 13 регионами России, сообщили ранее в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва и область под атакой беспилотников - что известноВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбиты 3 беспилотникаВ Рязанской области осколки БПЛА попали в многоквартирный дом
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крым, новости крыма, пво, министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым
ПВО сбила 112 украинских дронов над Крымом и другими регионами России
ПВО за день сбила 112 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России
20:39 28.07.2026 (обновлено: 20:43 28.07.2026)