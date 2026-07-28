https://crimea.ria.ru/20260728/putin-i-aliev-obsudili-rasshirenie-sotrudnichestva-rf-i-azerbaydzhana-1158040958.html

Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества РФ и Азербайджана

Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества РФ и Азербайджана - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества РФ и Азербайджана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили расширение сотрудничества двух... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T11:45

2026-07-28T11:45

2026-07-28T11:45

владимир путин (политик)

ильхам алиев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили расширение сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор касался проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕврАзЭс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из АрменииРоссия и Азербайджан будут восполнять паузу в отношениях – ЛавровВ Анкаре подписали документ о стратегическом союзе РФ с тремя странами

азербайджан

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ильхам алиев, азербайджан, россия, политика, новости