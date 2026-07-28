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Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества РФ и Азербайджана
Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества РФ и Азербайджана - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества РФ и Азербайджана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили расширение сотрудничества двух... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T11:45
2026-07-28T11:45
2026-07-28T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили расширение сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор касался проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕврАзЭс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из АрменииРоссия и Азербайджан будут восполнять паузу в отношениях – ЛавровВ Анкаре подписали документ о стратегическом союзе РФ с тремя странами
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), ильхам алиев, азербайджан, россия, политика, новости
Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества РФ и Азербайджана
Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым