https://crimea.ria.ru/20260728/priekhavshiy-na-velosipede-s-pkhuketa-krymchanin-otpravilsya-v-novoe-puteshestvie-1158050385.html

Приехавший на велосипеде с Пхукета крымчанин отправился в новое путешествие

Приехавший на велосипеде с Пхукета крымчанин отправился в новое путешествие - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Приехавший на велосипеде с Пхукета крымчанин отправился в новое путешествие

Крымчанин Андрей Павлов, который несколько дней тому приехал на велосипеде с Пхукета в Крым, снова отправился в путь. На этот раз его цель – пересечь Крымский... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T19:45

2026-07-28T19:45

2026-07-28T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Крымчанин Андрей Павлов, который несколько дней тому приехал на велосипеде с Пхукета в Крым, снова отправился в путь. На этот раз его цель – пересечь Крымский полуостров.Как Андрей Павлов рассказал РИА Новости Крым, преодолеть дорогу на двухколесном коне он намерен со своим севастопольским товарищем.Как поделился путешественник, именно этот его друг был первым, кто отговаривал его от столь сложного путешествия через пять стран, которое было закончено лишь несколько дней тому назад – от Пхукета до родного Андрею Павлову поселка Советский. По пути в разных городах, в которых велосипедисты будут проездом, они по возможности будут встречаться с теми, кто следил за приключениями Андрея и поддерживал его в социальных сетях."Я всю дорогу ехал и понимал, что я ехал не один, а с этими людьми, которых я не знаю. Они мне писали комментарии под каждым моим видео. И на каждой остановке после тяжелого дня я читал эти комментарии и начинал снова крутить педали. Я не называю их подписчиками – это мои друзья", – сказал Андрей.Пять стран за 87 днейОн за 87 дней проехал в общей сложности 12 тысяч километров и пять стран на велосипеде, за исключением двух отрезков. Первый – в Китае, так как преодолеть эту огромную страну за 30 дней, на которые россиянам дается виза, он бы просто не успел. Второй – пустынная часть Казахстана, где обезвоженному путнику грозит смертельная опасность от жары."Итого я проехал где-то 8 тысяч километров. Ну еще Крымский мост, через который на велосипеде ехать нельзя", – уточнил собеседник.Андрей Павлов пять месяцев работал на Пхукете, выступая с иллюзионами, и решился стартануть в Крым тогда, когда высокий туристический сезон подошел к концу. Он уточнил, что отправился в грандиозный путь потому, что хотел хоть раз в жизни сделать что-то масштабное.Родной велосипедАндрей Павлов подчеркнул, что велосипед он себе купил самый простой – не туристический и без особых "наворотов":Павлов отметил, что до этого путешествия из Азии в Крым он не был заядлым велосипедистом и даже не совершал велопрогулки по своему родному Советскому или Севастополю – городу, в котором жил и работал 10 лет. Всего один раз он ездил с товарищем на Бакальскую косу, откуда в Севастополь вернулись поездом, и из Севастополя в Советский.Радоваться обыденностиОценивая свой путь в 12 тысяч километров, Андрей Павлов признался, что самой большой радостью за все это время для него было увидеть на трассе указатель с названием родного поселка."А если говорить про маленькие радости, которые у меня были каждый день – это радость в конце дня слезть с велосипеда", – пошутил он и добавил: Первая радость, которую я помню очень отчетливо, это было в Лаосе, я ехал без душа около четырех дней. И когда я душ нашел, то встал под ним и стоял два часа. И тогда я понял, что люди должны радоваться таким простым вещам, как душ, вода, кровать. Все обыденные вещи, которые нас окружают, мы не ценим".Велопутешественник признался, что конец пути ему дался сложнее, чем начало, и что уже в Астрахани у него было ощущение дома, хотя до настоящего дома в Крыму было еще больше двух недель пути, пришлось себя внутренне собирать. Самый тяжелый отрезок случился с ним в горном Китае.За время своего путешествия крымчанин похудел на 10 килограммов и отрастил бороду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, таиланд, спорт, велосипед, севастополь