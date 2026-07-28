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От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 500 россиян
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 500 россиян - РИА Новости Крым, 28.07.2026
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 500 россиян
Впервые с начала года от преступлений нацистов пострадали почти 500 мирных жителей России, из которых 21 ребенок. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T07:56
2026-07-28T07:56
2026-07-28T07:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Впервые с начала года от преступлений нацистов пострадали почти 500 мирных жителей России, из которых 21 ребенок. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его информации, среднее число пострадавших гражданских от проводимой Киевом "террористической войны" достигло 70 человек в сутки.Кроме того, зафиксирована серия преднамеренных скоординированных атак со стороны ВСУ на гражданские объекты, энергетическую инфраструктуру и логистические узлы, повлекших за собой жертвы среди мирного населения и масштабные разрушения.Мирошник отметил, что наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях. Украинские боевики совершили преднамеренные атаки по гражданским целям в густонаселенных районах, стремясь нанести максимальный ущерб как гражданским лицам, так и сооружениям, подчеркнул посол.Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 7 195 боеприпасов.Накануне ВСУ атаковали многоэтажку в Керчи, десять человек пострадали. В ночь на 22 июля 17 мирных жителей были ранены в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Ялте. В результате удара выгорело семь квартир. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов433 мирных россиянина пострадали от обстрелов украинских нацистов Москву и Подмосковье в ночь на вторник атаковали более 390 беспилотников
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От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 500 россиян
За неделю от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей России и 435 ранены - Мирошник
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Впервые с начала года от преступлений нацистов пострадали почти 500 мирных жителей России, из которых 21 ребенок. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За неделю с 20 по 26 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 492 мирных жителя: погибли 57 человек, в том числе семь детей, ранены 435 человек, в том числе 14 несовершеннолетних", - написал Мирошник в своем канале в МАКС.
По его информации, среднее число пострадавших гражданских от проводимой Киевом "террористической войны" достигло 70 человек в сутки.
Кроме того, зафиксирована серия преднамеренных скоординированных атак со стороны ВСУ на гражданские объекты, энергетическую инфраструктуру и логистические узлы, повлекших за собой жертвы среди мирного населения и масштабные разрушения.
Мирошник отметил, что наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях. Украинские боевики совершили преднамеренные атаки по гражданским целям в густонаселенных районах, стремясь нанести максимальный ущерб как гражданским лицам, так и сооружениям, подчеркнул посол.
Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 7 195 боеприпасов.
Накануне ВСУ атаковали многоэтажку в Керчи, десять человек пострадали
. В ночь на 22 июля 17 мирных жителей
были ранены в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Ялте. В результате удара выгорело семь квартир
.
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