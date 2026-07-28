https://crimea.ria.ru/20260728/na-meste-udara-vsu-po-predpriyatiyu-v-belgorodskoy-oblasti-nashli-pogibshego-1158048110.html

На месте удара ВСУ по предприятию в Белгородской области нашли погибшего

На месте удара ВСУ по предприятию в Белгородской области нашли погибшего - РИА Новости Крым, 28.07.2026

На месте удара ВСУ по предприятию в Белгородской области нашли погибшего

В результате удара беспилотника по предприятию в Белгородской области, по уточненным данным, один человек погиб, 9 пострадали. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T14:19

2026-07-28T14:19

2026-07-28T14:19

белгородская область

обстрелы белгородской области

новости сво

атаки всу

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_006df29b187f786deb7c54a7c55ce2a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В результате удара беспилотника по предприятию в Белгородской области, по уточненным данным, один человек погиб, 9 пострадали. Об этом сообщили в региональном оперштабе.Кроме того, в Валуйском округе в хуторе Ромашовка беспилотник ударил по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте. Еще одного мужчину со множественными ранениями доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания помощи лечение он продолжит амбулаторно. Ранее сообщалось, что в ходе удара беспилотника по предприятию в Белгородской области семь человек получили ранения. В результате детонации загорелось здание цеха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино - 19 раненыхОт обстрелов ВСУ за неделю пострадали 500 россиянВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, новости сво, атаки всу, происшествия