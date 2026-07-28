Рейтинг@Mail.ru
На месте удара ВСУ по предприятию в Белгородской области нашли погибшего - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260728/na-meste-udara-vsu-po-predpriyatiyu-v-belgorodskoy-oblasti-nashli-pogibshego-1158048110.html
На месте удара ВСУ по предприятию в Белгородской области нашли погибшего
На месте удара ВСУ по предприятию в Белгородской области нашли погибшего - РИА Новости Крым, 28.07.2026
На месте удара ВСУ по предприятию в Белгородской области нашли погибшего
В результате удара беспилотника по предприятию в Белгородской области, по уточненным данным, один человек погиб, 9 пострадали. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T14:19
2026-07-28T14:19
белгородская область
обстрелы белгородской области
новости сво
атаки всу
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_006df29b187f786deb7c54a7c55ce2a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В результате удара беспилотника по предприятию в Белгородской области, по уточненным данным, один человек погиб, 9 пострадали. Об этом сообщили в региональном оперштабе.Кроме того, в Валуйском округе в хуторе Ромашовка беспилотник ударил по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте. Еще одного мужчину со множественными ранениями доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания помощи лечение он продолжит амбулаторно. Ранее сообщалось, что в ходе удара беспилотника по предприятию в Белгородской области семь человек получили ранения. В результате детонации загорелось здание цеха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино - 19 раненыхОт обстрелов ВСУ за неделю пострадали 500 россиянВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798597_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e536387921f59cb6ca3c7e694fc8b882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, обстрелы белгородской области, новости сво, атаки всу, происшествия
На месте удара ВСУ по предприятию в Белгородской области нашли погибшего

В результате удара по предприятию в Белгородской области один человек погиб и 9 пострадали

14:19 28.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В результате удара беспилотника по предприятию в Белгородской области, по уточненным данным, один человек погиб, 9 пострадали. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
"После атаки беспилотника на предприятие в селе Белянка Шебекинского округа на месте происшествия обнаружен погибший мужчина. Приносим соболезнования его родным и близким. Количество раненых возросло до девяти человек. В Шебекинскую ЦРБ госпитализирована женщина с осколочными ранениями рук и ног", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Валуйском округе в хуторе Ромашовка беспилотник ударил по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте. Еще одного мужчину со множественными ранениями доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания помощи лечение он продолжит амбулаторно.
Ранее сообщалось, что в ходе удара беспилотника по предприятию в Белгородской области семь человек получили ранения. В результате детонации загорелось здание цеха.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино - 19 раненых
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 500 россиян
ВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек
 
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиНовости СВОАтаки ВСУПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:34В Алуште портал "Госуслуг" вновь принимает заявления на выплаты при ЧС
14:23Крымский мост закрыли для движения второй раз за день
14:19На месте удара ВСУ по предприятию в Белгородской области нашли погибшего
14:10Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
14:08В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога
14:07Сильное землетрясение в Японии – под завалами заблокированы люди
13:55В Сочи двоих туристов смыло в море течением горной реки - один погиб
13:36Цены будут расти: на Украине возник дефицит бензина
13:21В Севастополе проводят оценку кровли сгоревшей Панорамы
13:05Власти Ирака уличили Украину в причастности к атакам на объекты в стране
12:57Более 50 человек пострадали из-за мощного землетрясения в Японии
12:46В Севастополе открыли стелу к 330-летию создания ВМФ России
12:24Блэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без света
12:10Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова очередь
11:59"Слил" места дислокации военных: крымчанина будут судить за госизмену
11:45Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества РФ и Азербайджана
11:37Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
11:26Атаку ВСУ на многоквартирный дом в Керчи будет расследовать Следком
11:15Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ
11:10Мощное землетрясение произошло в Японии – объявлена угроза цунами
Лента новостейМолния