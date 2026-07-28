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На 20 улицах Симферополя два дня будут отключать свет

На 20 улицах Симферополя два дня будут отключать свет - РИА Новости Крым, 28.07.2026

На 20 улицах Симферополя два дня будут отключать свет

Два десятка улиц и переулков Симферополя останутся без света во вторник и среду, 28 и 29 июля. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T10:16

2026-07-28T10:16

2026-07-28T10:16

симферополь

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Два десятка улиц и переулков Симферополя останутся без света во вторник и среду, 28 и 29 июля. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".В частности, без света останутся:Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали ночью энергообъекты на востоке Крыма, часть населенных пунктов обесточена.Сложная обстановка с энергообеспечением остается на северо-западе, востоке и юге Крыма. В ряде населенных пунктов возобновить подачу электроэнергии не представлялось возможным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

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симферополь

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