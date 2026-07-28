На 20 улицах Симферополя два дня будут отключать свет
В Симферополе два будет отсутствовать электроснабжение почти на 20 улицах
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБашня с часами на железнодорожном вокзале в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Два десятка улиц и переулков Симферополя останутся без света во вторник и среду, 28 и 29 июля. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"В график плановых отключений электроэнергии внесены корректировки. 28-29 июля в период с 08:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение по ряду адресов", – говорится в сообщении.
В частности, без света останутся:
- —пр. Победы, 1-13 (нечет), 5а, 38-42 (чет), 51;
- —ул. Лермонтова, 2а-4Б, 4в;
- —ул. Островского, 3;
- —ул. Грибоедова, 1-9 (нечет), 2-20/8 (чет);
- —ул. Киевская, 48-50/35, 69, 71/12;
- —ул. Тургенева, 1-9 (нечет), 2-36 (чет), 13, 13а ;
- —ул. Русская, 77, 100-140а (чет), 103;
- —ул. Ленинградская, 1- 5 (нечет);
- —ул. Мокроусова, 8/14-10 (чет), 9-17 (нечет), 16, 18;
- —ул. Батурина, 51, 53;
- —ул. Гражданская, 54-106 (чет), 61, 63;
- —ул. Балаклавская, 32-54 (чет), 35;
- —ул. Трубаченко, 27-65 (нечет), 31а, 34-64 (чет);
- —ул. Зенитная, 31-63а (нечет), 36-70 (чет);
- —ул. Фрунзе, 19-33 (нечет);
- —пер. Ореховый, 1-7;
- —пер. Русский, 1-9;
- —пер. Шмидта, 8-12а (чет), 13-35 (нечет), 14а.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали ночью энергообъекты на востоке Крыма, часть населенных пунктов обесточена.
Сложная обстановка с энергообеспечением остается на северо-западе, востоке и юге Крыма. В ряде населенных пунктов возобновить подачу электроэнергии не представлялось возможным.
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