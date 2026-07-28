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Москву и Подмосковье в ночь на вторник атаковали более 390 беспилотников - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Москву и Подмосковье в ночь на вторник атаковали более 390 беспилотников
Москву и Подмосковье в ночь на вторник атаковали более 390 беспилотников - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Москву и Подмосковье в ночь на вторник атаковали более 390 беспилотников
За ночь на Москву и область летели более 390 вражеских беспилотников, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. За ночь на Москву и область летели более 390 вражеских беспилотников, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.На подлете к Москве уничтожен 81 вражеский БПЛА, уточнил Собянин.Как сообщалось, в подмосковном Чехове украинский дрон попал в многоквартирный дом, также есть повреждения частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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москва, московская область, атаки всу, новости сво, сергей собянин, россия
Москву и Подмосковье в ночь на вторник атаковали более 390 беспилотников

На Москву и Подмосковье в ночь на вторник летели более 390 беспилотников - Собянин

07:01 28.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. За ночь на Москву и область летели более 390 вражеских беспилотников, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
"С 20:30 вечера до 6:30 утра в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах", - написал он в своем канале в МАКС.
На подлете к Москве уничтожен 81 вражеский БПЛА, уточнил Собянин.
Как сообщалось, в подмосковном Чехове украинский дрон попал в многоквартирный дом, также есть повреждения частных домов.
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МоскваМосковская областьАтаки ВСУНовости СВОСергей СобянинРоссия
 
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