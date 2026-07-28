https://crimea.ria.ru/20260728/moskvu-i-podmoskove-v-noch-na-vtornik-atakovali-bolee-390-bespilotnikov-1158033316.html
Москву и Подмосковье в ночь на вторник атаковали более 390 беспилотников
Москву и Подмосковье в ночь на вторник атаковали более 390 беспилотников - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Москву и Подмосковье в ночь на вторник атаковали более 390 беспилотников
За ночь на Москву и область летели более 390 вражеских беспилотников, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T07:01
2026-07-28T07:01
2026-07-28T07:01
москва
московская область
атаки всу
новости сво
сергей собянин
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151422207_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_1aaf507757816e3c3f32c5b3ae69caff.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. За ночь на Москву и область летели более 390 вражеских беспилотников, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.На подлете к Москве уничтожен 81 вражеский БПЛА, уточнил Собянин.Как сообщалось, в подмосковном Чехове украинский дрон попал в многоквартирный дом, также есть повреждения частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
московская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151422207_90:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_40b9f23936879f4ab24e1eb59f487368.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область, атаки всу, новости сво, сергей собянин, россия
Москву и Подмосковье в ночь на вторник атаковали более 390 беспилотников
На Москву и Подмосковье в ночь на вторник летели более 390 беспилотников - Собянин