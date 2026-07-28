https://crimea.ria.ru/20260728/moskvu-i-podmoskove-v-noch-na-vtornik-atakovali-bolee-390-bespilotnikov-1158033316.html

Москву и Подмосковье в ночь на вторник атаковали более 390 беспилотников

Москву и Подмосковье в ночь на вторник атаковали более 390 беспилотников - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Москву и Подмосковье в ночь на вторник атаковали более 390 беспилотников

За ночь на Москву и область летели более 390 вражеских беспилотников, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T07:01

2026-07-28T07:01

2026-07-28T07:01

москва

московская область

атаки всу

новости сво

сергей собянин

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. За ночь на Москву и область летели более 390 вражеских беспилотников, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.На подлете к Москве уничтожен 81 вражеский БПЛА, уточнил Собянин.Как сообщалось, в подмосковном Чехове украинский дрон попал в многоквартирный дом, также есть повреждения частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

московская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область, атаки всу, новости сво, сергей собянин, россия