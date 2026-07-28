https://crimea.ria.ru/20260728/moskva-i-oblast-pod-atakoy-bespilotnikov---chto-izvestno-1158032621.html
Москва и область под атакой беспилотников - что известно
Москва и область под атакой беспилотников - что известно - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Москва и область под атакой беспилотников - что известно
Москва и область ночью и утром во вторник подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В Чехове дрон попал в многоквартирный дом, есть повреждения частных РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T06:07
2026-07-28T06:07
2026-07-28T06:13
москва
московская область
андрей воробьев
сергей собянин
новости
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1c/1158032717_0:182:1440:992_1920x0_80_0_0_57c5793d33ce1653f33c6de8564a2730.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Москва и область ночью и утром во вторник подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В Чехове дрон попал в многоквартирный дом, есть повреждения частных домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В деревне Ваулово загорелся частный дом. Пожар локализован, в момент происшествия людей в доме не было. В селе Дубна фрагменты беспилотника повредили дачный дом — пострадавших также нет. В результате падения еще одного БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке. Возгорание ликвидируют.По информации Воробьева, силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотники над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны. Все оперативные службы работают на местах.В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над столицей уничтожены уже более 80 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О последствиях не сообщается.В ночь на 20 июля украинские беспилотники атаковали Московскую область, были повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры. Тогда в регионе пострадали 10 человек, в том числе ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов При атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его дети
москва
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1c/1158032717_0:47:1440:1127_1920x0_80_0_0_d41da552ac19c1c5af2b40832c3a2757.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область, андрей воробьев, сергей собянин, новости, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
Москва и область под атакой беспилотников - что известно
Москву и Подмосковье атакуют беспилотники ВСУ - в Чехове дрон попал в многоквартирный дом
06:07 28.07.2026 (обновлено: 06:13 28.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Москва и область ночью и утром во вторник подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В Чехове дрон попал в многоквартирный дом, есть повреждения частных домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня ночью и утром силы ПВО отразили атаку БПЛА на столичный регион. В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется",- написал он в своем канале в МАКС.
В деревне Ваулово загорелся частный дом. Пожар локализован, в момент происшествия людей в доме не было. В селе Дубна фрагменты беспилотника повредили дачный дом — пострадавших также нет.
В результате падения еще одного БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке. Возгорание ликвидируют.
По информации Воробьева, силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотники над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны. Все оперативные службы работают на местах.
В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над столицей уничтожены уже более 80 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О последствиях не сообщается.
В ночь на 20 июля украинские беспилотники атаковали Московскую область, были повреждены
несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры. Тогда в регионе пострадали 10 человек
, в том числе ребенок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: