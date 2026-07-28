https://crimea.ria.ru/20260728/moskva-i-oblast-pod-atakoy-bespilotnikov---chto-izvestno-1158032621.html

Москва и область под атакой беспилотников - что известно

Москва и область под атакой беспилотников - что известно - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Москва и область под атакой беспилотников - что известно

Москва и область ночью и утром во вторник подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В Чехове дрон попал в многоквартирный дом, есть повреждения частных РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T06:07

2026-07-28T06:07

2026-07-28T06:13

москва

московская область

андрей воробьев

сергей собянин

новости

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Москва и область ночью и утром во вторник подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. В Чехове дрон попал в многоквартирный дом, есть повреждения частных домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В деревне Ваулово загорелся частный дом. Пожар локализован, в момент происшествия людей в доме не было. В селе Дубна фрагменты беспилотника повредили дачный дом — пострадавших также нет. В результате падения еще одного БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке. Возгорание ликвидируют.По информации Воробьева, силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотники над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны. Все оперативные службы работают на местах.В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над столицей уничтожены уже более 80 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О последствиях не сообщается.В ночь на 20 июля украинские беспилотники атаковали Московскую область, были повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры. Тогда в регионе пострадали 10 человек, в том числе ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов При атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его дети

москва

московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область, андрей воробьев, сергей собянин, новости, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)