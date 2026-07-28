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Мощное землетрясение произошло в Японии – объявлена угроза цунами

Мощное землетрясение произошло в Японии – объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Мощное землетрясение произошло в Японии – объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7.1 произошло на острове Кюсю на юго-западе Японии, объявлено предупреждение об угрозе цунами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T11:10

2026-07-28T11:10

2026-07-28T11:10

япония

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7.1 произошло на острове Кюсю на юго-западе Японии, объявлено предупреждение об угрозе цунами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое агентство страны.Подземные толчки зафиксированы около 16.27 по местному времени (10.27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.После землетрясения объявлена угроза цунами высотой 1 метр для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.20 июля два землетрясения магнитудой 5.2 и 4.9 были зафиксированы на западе Ирана.18 июля землетрясение магнитудой 5.0 произошло в провинции Малатья на юго-востоке Турции. В тот же день землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гватемалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия землетрясений в Турции и в Черном море – что известноСупертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человекПереживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов

япония

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, новости, землетрясение, происшествия, цунами