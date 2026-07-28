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Мощное землетрясение произошло в Японии – объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Мощное землетрясение произошло в Японии – объявлена угроза цунами
Мощное землетрясение произошло в Японии – объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Мощное землетрясение произошло в Японии – объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7.1 произошло на острове Кюсю на юго-западе Японии, объявлено предупреждение об угрозе цунами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T11:10
2026-07-28T11:10
япония
новости
землетрясение
происшествия
цунами
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7.1 произошло на острове Кюсю на юго-западе Японии, объявлено предупреждение об угрозе цунами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое агентство страны.Подземные толчки зафиксированы около 16.27 по местному времени (10.27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.После землетрясения объявлена угроза цунами высотой 1 метр для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.20 июля два землетрясения магнитудой 5.2 и 4.9 были зафиксированы на западе Ирана.18 июля землетрясение магнитудой 5.0 произошло в провинции Малатья на юго-востоке Турции. В тот же день землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гватемалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия землетрясений в Турции и в Черном море – что известноСупертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человекПереживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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япония, новости, землетрясение, происшествия, цунами
Мощное землетрясение произошло в Японии – объявлена угроза цунами

В Японии объявлена угроза цунами после мощного землетрясения магнитудой 7.1

11:10 28.07.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7.1 произошло на острове Кюсю на юго-западе Японии, объявлено предупреждение об угрозе цунами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое агентство страны.
Подземные толчки зафиксированы около 16.27 по местному времени (10.27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.
После землетрясения объявлена угроза цунами высотой 1 метр для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.
20 июля два землетрясения магнитудой 5.2 и 4.9 были зафиксированы на западе Ирана.
18 июля землетрясение магнитудой 5.0 произошло в провинции Малатья на юго-востоке Турции. В тот же день землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гватемалы.
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ЯпонияНовостиЗемлетрясениеПроисшествияЦунами
 
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